Universidades públicas tendrán 129 millones más de presupuesto para 2027

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Las instituciones de tercer nivel del país recibirán una inyección de recursos fiscales durante el próximo ciclo fiscal, luego de que este martes 10 de noviembre de 2026 se confirmara la asignación del presupuesto para 2027 por un monto global de 1 653 millones de dólares para la educación superior. La cifra representa un crecimiento interanual de 129 millones de dólares respecto a los 1 523 millones asignados en 2026, lo que equivale a un aumento del 9% coordinado a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) para financiar infraestructura física, laboratorios e investigación científica.

Desglose por instituciones dentro del presupuesto para 2027

La distribución técnica de los recursos aprobados para las universidades y escuelas politécnicas públicas contempla montos específicos para cada entidad académica en el período 2026-2027. En este esquema, la Universidad Central del Ecuador pasará de 138 a 144 millones de dólares, en tanto que la Universidad de Guayaquil sostendrá su partida en 134 millones.

Por su parte, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) subirá de 93 a 95 millones, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) ascenderá de 81 a 90 millones y la Universidad de Cuenca pasará de 82 a 86 millones.

El ajuste presupuestario también alcanza a otras entidades de formación politécnica y regional. La Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (Espoch) aumentará de 74 a 80 millones de dólares, mientras que la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) crecerá diez millones al pasar de 70 a 80 millones.

La Escuela Politécnica Nacional mantendrá su rubro en 69 millones y la Universidad Técnica de Ambato en 63 millones. A su vez, la Universidad Técnica de Manabí subirá de 60 a 62 millones, mientras que el resto de centros educativos agrupados en el acápite “Otros” pasará en conjunto de 659 a 750 millones de dólares.

Evolución de asignaciones anuales en el período 2024-2027

El monto establecido para el ejercicio fiscal 2027 marca cuatro años consecutivos de incrementos sostenidos para el sector universitario público en el país. En 2024, el financiamiento se ubicó en 1 309 millones de dólares; para 2025 subió a 1 473 millones; y en 2026 alcanzó los 1 523 millones. Al incorporarse los 1 653 millones proyectados para 2027, el financiamiento acumulado sumará aproximadamente 5 957 millones de dólares a lo largo de este cuatrienio gubernamental.

Inversión en infraestructura técnica y desarrollo de investigación

La titular del MINEDEC, Gilda Alcívar, señaló que estos recursos tienen como propósito central generar condiciones propicias para que los jóvenes construyan su formación técnica y profesional en las aulas.

Los fondos asignados serán orientados a la modernización de los campus universitarios, la ejecución de proyectos académicos, la adquisición de tecnología para laboratorios y el financiamiento de programas de innovación que aporten soluciones prácticas a las problemáticas del país.

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