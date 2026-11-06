Asamblea Nacional aprueba la proforma presupuestaria 2027

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 6 de noviembre de 2026 la proforma presupuestaria 2027 que asciende a 50 213,09 millones de dólares, con 83 votos a favor, de 146 legisladores presentes.

Durante la sesión plenaria 137, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional (ADN), presentó el informe que elaboró la mesa legislativa y mocionó para que la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027 sea aprobada.

Centeno resaltó que la proforma registra un incremento económico del 2,5% con una inflación del 2,2%. Señaló que el documento plantea un incremento cercano a 4 000 millones de dólares y mencionó que la propuesta contempla un aumento del Plan Anual de Inversiones en un 37,42% para ejecutar grandes obras como el Quinto Puente en Guayas.

En su exposición, la legisladora descartó la reducción de recursos para los centros de educación superior y para la salud. “No existe recorte para universidades públicas”, aseguró y resaltó las preasignaciones para el sector social. Además, aseguró que otro de los sectores priorizados es el de seguridad, por lo que se incrementó la preasignación a ese rubro en 612 millones de dólares.

Según la parlamentaria manabita, los gastos estatales se sostendrán con la eficiente recaudación tributaria y con endeudamiento externo.

En la sesión, los asambleístas de la Revolución Ciudadana (correísmo) cuestionaron las cifras, anunciaron que votarán en contra de la proforma y plantearon devolverla al Ejecutivo. La postura fue criticada por los legisladores del oficialismo y, tras la votación, el documento fue aprobado.

Las posturas durante el debate

Después de la exposición de Centeno, el debate se abrió con la intervención de Diego Salas (RC, correísmo). El legislador de la provincia de El Oro criticó la proforma y habló de “cifras maquilladas” ante la crisis de salud, seguridad y los eventuales efectos del fenómeno de El Niño, por lo que planteó devolver el documento al Ejecutivo para que la corrija.

Posteriormente intervino el oficialista Jorge Chamba, quien criticó a Salas. Aseguró que en la proforma constan 650 millones de dólares para atender las afectaciones por el evento de El Niño y manifestó que el manejo de la macroeconomía ha permitido mantener la estabilidad fiscal y la dolarización.

Noemí Cabrera, de la RC, le siguió. Criticó que la Comisión haya debatido el documento en el feriado, que no se convocaran a las universidades ni representantes de la sociedad civil, que el Gobierno tenga previsto adquirir deuda por 13 671 millones de dólares porque afectaría al desarrollo del país y cuestionó la baja ejecución presupuestaria. Al igual que su coideario, planteó remitir la propuesta a Carondelet y anunció que la bancada correísta votará en contra del documento.

En el debate intervinieron 12 asambleístas, entre ellos Sergio Peña (ex RC), Milton Aguas, Adrián Castro, Ronald Tapia y Andrés Castillo (ADN); así como Cristina Jácome, Mabel Méndez (RC); y Alfredo Serrano (Partido Social Cristiano, PSC).

Sesión comenzó con pedido de cambio de orden del día

Antes de conocer el informe de la proforma, la asambleísta Jhajaira Urresta (ex RC) presentó una moción para cambiar el orden del día con el fin de solicitar que la Comisión de Fiscalización inicie la fiscalización a los procesos de contratación pública ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) del Municipio de Quito, por el denominado caso Asfalto de oro, en donde se investiga que un solo consorcio se habría beneficiado con millonarios contratos, aparentemente, direccionados que abarcarían 65 millones de dólares.

El supuesto manejo de esos recursos motivaron los allanamientos por presunto peculado al Cabildo por supuestos “dineros perdidos”, indicó la parlamentaria. El Pleno votó antes de que se inicie la sesión y el requerimiento fue aprobado con 83 votos a favor.

Más información de la proforma presupuestaria 2027

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