Plan de seguridad reforzará 36 centros de educación superior en ocho provincias de Ecuador

El Gobierno puso en marcha un plan interinstitucional para reforzar la seguridad en instituciones educativas y promover la convivencia pacífica en 36 instituciones de educación superior de ocho provincias del país. Esta estrategia beneficiará a 386 505 estudiantes y docentes mediante acciones de prevención, patrullajes focalizados, capacitación y coordinación entre varias entidades.

Inicio del Plan de Acción

La Policía Nacional participó este martes en el inicio del Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Seguridad y la Convivencia Pacífica en Instituciones de Educación Superior. Esta iniciativa impulsa el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. El programa priorizará universidades e institutos ubicados en:

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Los Ríos

Orellana

Pichincha

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

Patrullajes y acciones para prevenir delitos

El plan reúne 14 acciones estratégicas dirigidas a fortalecer la gestión institucional de la seguridad. También busca anticipar riesgos y reducir la incidencia de delitos en los accesos, alrededores y áreas de influencia de las universidades e institutos superiores.

Como parte de esta estrategia, la Policía Nacional incrementará los patrullajes preventivos y focalizados en los sectores identificados como prioritarios. Para ello, utilizará el análisis de información y la evaluación de factores de riesgo para definir los puntos que requieren mayor presencia policial.

Las labores contemplan el levantamiento y procesamiento de información, la identificación de amenazas y la ejecución de intervenciones operativas cuando se registren hechos delictivos. Además, la institución mantendrá una coordinación permanente con las autoridades académicas, los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades competentes.

Capacitación y trabajo conjunto con la comunidad universitaria

La estrategia también incorpora jornadas de capacitación dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo. Estos espacios abordarán temas relacionados con la prevención del delito, las medidas de autoprotección y la actuación adecuada frente a situaciones de emergencia.

El plan incluye campañas informativas para fomentar la convivencia pacífica dentro de la comunidad universitaria. Además, estas actividades buscan fortalecer la cultura de seguridad e incentivar la denuncia oportuna de hechos que puedan representar un riesgo para estudiantes, profesores y trabajadores.

Las instituciones responsables del programa pretenden involucrar activamente a toda la comunidad educativa. La estrategia parte del principio de que la prevención y la seguridad requieren una responsabilidad compartida entre el Estado, las autoridades académicas y la ciudadanía.

Compromiso con la seguridad educativa

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener un trabajo coordinado con las instituciones públicas, los centros de educación superior y la comunidad. Con esta articulación, la entidad busca consolidar espacios académicos más seguros y fortalecer la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo en las ocho provincias donde se ejecutará el plan.

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