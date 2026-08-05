Un segundo sismo sacude la provincia de Carchi este 5 de agosto

La provincia de Carchi experimentó un segundo evento telúrico este miércoles 5 de agosto de 2026. Tras el sismo reportado en la madrugada, los instrumentos del Instituto Geofísico registraron un nuevo movimiento de tierra a las 16:22:04, hora local, el cual forma parte de la actividad geológica de la jurisdicción norandina del Ecuador.

El primer sismo se reportó a las 5:36 hora local de este 5 de agosto de 2026, con una magnitud de 3,9, tal como se reportó en una nota periodística publicada en este Medio, este día miércoles.

Detalles técnicos del segundo sismo en Carchi

De acuerdo con la información oficial, este segundo movimiento telúrico de la jornada alcanzó una magnitud de 1,7 (MLv). La instrumentación sismológica permitió determinar con exactitud los parámetros físicos de este evento ocurrido en territorio ecuatoriano.

Localización y profundidad del sismo

El epicentro de este segundo sismo fue ubicado a una distancia de 2.64 kilómetros de la localidad de San Gabriel, en la provincia de Carchi. Asimismo, los registros técnicos precisaron que el fenómeno natural tuvo una profundidad superficial estimada en apenas 4.0 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Contexto de la actividad sísmica en la región

Los registros técnicos sobre este segundo sismo forman parte del monitoreo constante que ejecuta el Instituto Geofísico para mantener informada a la ciudadanía. La provincia norteña continúa bajo observación.

Te recomendamos