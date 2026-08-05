Sismo de magnitud 3,9 se registra en Manabí este miércoles 5 de agosto

Un sismo de magnitud 3,9 se registró a las 11:36 de este miércoles 5 de agosto de 2026 en la provincia de Manabí, según el informe revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El epicentro se localizó a 25,72 kilómetros de Puerto López y tuvo una profundidad de 20 kilómetros. No se reportaron personas heridas, daños materiales ni otras afectaciones relacionadas con el evento.

Instituto Geofísico modificó los datos preliminares

El reporte automático inicial estableció una magnitud de 3,7, una profundidad de cinco kilómetros y ubicó el movimiento a 11,69 kilómetros de Jipijapa.

Tras incorporar información de más estaciones sísmicas, el Instituto Geofísico actualizó esos parámetros.

[REVISADO]

Evento: igepn2026pfxo

Ocurrido: 2026-08-05 11:36:52

Mag.: 3.9MLv

Prof.: 20.0 km

Lat.: 1.325° S

Long.: 80.846° W

Localizado: a 25.72 km de Puerto Lopez, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/iE1MpSRpOz pic.twitter.com/liQzHle34R — Instituto Geofísico (@IGecuador) August 5, 2026

El informe definitivo determinó que el sismo ocurrió a las 11:36:52, alcanzó una magnitud de 3,9 MLv y se originó en las coordenadas 1.325° de latitud sur y 80.846° de longitud oeste.

Dos sismos se registraron este miércoles en Ecuador

El movimiento en Manabí ocurrió casi seis horas después de otro sismo reportado en Carchi. Ese evento se produjo a las 05:36, tuvo una magnitud preliminar de 3,9 y su epicentro se ubicó a 3,3 kilómetros de San Gabriel, con una profundidad de seis kilómetros.

⟫ https://t.co/DUBRtpp7hX | 🚨 El norte de Ecuador tuvo un fuerte temblor este miércoles (editado) pic.twitter.com/qRleZ629aX — El Comercio (@elcomerciocom) August 5, 2026

Habitantes de sectores del norte de Ecuador y de zonas fronterizas con Colombia informaron que sintieron el temblor. Tampoco se registraron víctimas ni daños materiales.

Instituto Geofísico reportó un registro duplicado del sismo

Además, el sistema del Instituto Geofísico identificó como “evento duplicado” correspondiente a las 11:36:41.

Este reporte ubicó el movimiento frente a la costa de Ecuador, en las coordenadas 1.677° de latitud sur y 81.827° de longitud oeste, con una magnitud de 4,5 y una profundidad de cinco kilómetros.

Al estar marcado como duplicado, no corresponde a un sismo adicional.

Nuevo sismo en Ecuador se registró en Manabí; preguntas frecuentes

❓¿De qué magnitud fue el sismo registrado en Manabí? El informe revisado del Instituto Geofísico estableció que el sismo tuvo una magnitud de 3,9 MLv.

El movimiento ocurrió a las 11:36:52 de este miércoles 5 de agosto de 2026. ❓¿Dónde estuvo ubicado el epicentro del sismo en Manabí? El epicentro se localizó a 25,72 kilómetros de Puerto López.

El evento se originó a una profundidad de 20 kilómetros, en las coordenadas 1.325° de latitud sur y 80.846° de longitud oeste. ❓¿Qué datos corrigió el Instituto Geofísico? El reporte preliminar señaló una magnitud de 3,7, una profundidad de cinco kilómetros y una ubicación a 11,69 kilómetros de Jipijapa.

Después de incorporar información de más estaciones sísmicas, esos valores fueron ajustados a una magnitud de 3,9, una profundidad de 20 kilómetros y una ubicación cercana a Puerto López. ❓¿El sismo de Manabí dejó daños o personas afectadas? No se ha informado informó que se hayan registraron personas heridas, daños materiales ni otras afectaciones.

Hasta el momento, tampoco se han reportado consecuencias relacionadas con el movimiento.

❓¿Cuántos sismos se registraron en Ecuador este miércoles 5 de agosto? Durante la jornada se reportaron al menos dos movimientos: uno en Carchi durante la madrugada y otro en Manabí cerca del mediodía.

El sismo de Carchi ocurrió a las 05:36, tuvo una magnitud preliminar de 3,9 y tampoco dejó víctimas ni daños materiales.

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