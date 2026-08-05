Video muestra cómo se sintió en Imbabura el sismo registrado en Carchi

Una cámara de vigilancia ubicada en Imbabura registró el movimiento provocado por el sismo ocurrido durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026, cuyo epicentro se localizó en la provincia de Carchi.

Las imágenes muestran cómo el dispositivo se sacude durante varios segundos. El movimiento de la cámara evidencia que el temblor también fue perceptible fuera de la provincia donde se originó.

#Temblor

Cámara de seguridad captó el temblor de 4.0 que se sintió en algunos lugares de la provincia de Imbabura y su epicentro se localizó a 3.3 km de la ciudad de San Gabriel. pic.twitter.com/kcCIYmSvk1 — We News (@wenewsec) August 5, 2026

Video no muestra daños materiales

Varias viviendas aparecen dentro del campo de visión de la cámara. Durante la grabación no se observan daños materiales superficiales en las estructuras ni otras afectaciones visibles.

El registro, sin embargo, corresponde únicamente al espacio alcanzado por el dispositivo y no permite determinar lo sucedido fuera de ese encuadre.

⟫ https://t.co/30hQU9MybX | 🚨 El sismo se sintió en varias ciudades de Ecuador pic.twitter.com/Jjx6lA22WV — El Comercio (@elcomerciocom) August 5, 2026

Sismo tuvo una magnitud de 3,9 en Carchi

El Instituto Geofísico informó que el sismo ocurrió a las 05:36:59, tuvo una magnitud de 3,9 y se originó a seis kilómetros de profundidad.

El epicentro fue localizado a 3,3 kilómetros de San Gabriel, en Carchi. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales relacionados con el movimiento.

El sismo registrado en Carchi quedó captado en video desde Imbabura; preguntas frecuentes

❓¿Qué muestra el video del sismo registrado en Carchi? La grabación muestra cómo una cámara de vigilancia ubicada en Imbabura se sacude durante varios segundos.

El movimiento evidencia que el sismo también fue perceptible fuera de Carchi, provincia donde se localizó el epicentro. ❓¿Dónde fue grabado el video del temblor? Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia instalada en la provincia de Imbabura.

Aunque el registro corresponde a Imbabura, el epicentro del sismo estuvo ubicado cerca de San Gabriel, en Carchi. ❓¿El video muestra daños en las viviendas? No se observan daños materiales superficiales en las casas que aparecen dentro del campo de visión de la cámara.

Sin embargo, la grabación solo permite evaluar el espacio cubierto por el dispositivo y no muestra lo ocurrido fuera de ese encuadre. ❓¿De qué magnitud fue el sismo registrado este 5 de agosto? El Instituto Geofísico informó que el movimiento tuvo una magnitud de 3,9 y ocurrió a las 05:36:59.

El evento se originó a seis kilómetros de profundidad y su epicentro se localizó a 3,3 kilómetros de San Gabriel. ❓¿El sismo dejó víctimas o daños materiales? Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas afectadas ni daños materiales relacionados con el movimiento.

El video difundido tampoco muestra afectaciones visibles en las estructuras captadas por la cámara.

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