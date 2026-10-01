Un fallecido deja siniestro de tráiler en el puente de Guachalá, en Cayambe

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este 1 de octubre de 2026 en el puente de Guachalá, en el cantón Cayambe. El hecho ocurrió en el sentido Quito–Cayambe y dejó una persona fallecida, según la información comunicada por organismos de salud que atendieron la emergencia.

El ECU 911 recibió la alerta a las 07:35 y coordinó la movilización de unidades para atender el siniestro. Al sitio acudieron el Cuerpo de Bomberos de Cayambe (CBC), la Policía Nacional del Ecuador y Panavial. El incidente involucró a un tráiler que se habría impactado contra la parte lateral del puente. Bomberos informó inicialmente que una persona requería extricación vehicular.

La emergencia provocó el cierre de la vía en Guachalá

El incidente obligó a cerrar la circulación vehicular en el sector del puente de Guachalá. La Policía Nacional informó que mantiene el cierre y que desvía a los vehículos en el redondel de Guayllabamba.

Los conductores que circulan por ese sector deben avanzar por Tabacundo hacia el sector del Cajas. Bomberos de Cayambe también recomendó utilizar rutas alternas, entre ellas la vía Cayambe–Pedro Moncayo.

La alerta que recibió el ECU 911 señaló inicialmente que se trataba de un tráiler volcado y que una persona había quedado atrapada. Con esa información, las entidades de respuesta se trasladaron al sitio para evaluar lo ocurrido y ejecutar las acciones necesarias.

Bomberos de Cayambe confirmó que atendía el accidente en el puente y señaló que una víctima necesitaba extricación vehicular. El personal bomberil trabajó en el lugar junto con agentes de la Policía Nacional y personal de Panavial.

Una persona falleció en el siniestro

Mientras los equipos de emergencia atendían el accidente, los organismos de salud comunicaron que una persona falleció como consecuencia del siniestro. La información corresponde al reporte entregado durante la atención de la emergencia.

El ECU 911 indicó que las entidades de respuesta permanecían en el lugar para evaluar la situación. La emergencia también generó afectaciones a la circulación en el sector, por lo que la Policía ejecutó el desvío del tránsito desde el redondel de Guayllabamba.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, circular con precaución y respetar las señales de tránsito mientras se mantiene el cierre vial. Entre las alternativas señaladas consta la vía Cayambe–Pedro Moncayo.

El accidente ocurrió en la mañana del jueves 1 de octubre, en el puente de Guachalá, mientras los vehículos circulaban en sentido Quito–Cayambe. El ECU 911 coordinó la respuesta luego de recibir la alerta a las 07:35. En la atención participaron el Cuerpo de Bomberos de Cayambe, la Policía Nacional y Panavial.

🚨 Atendemos un accidente de tránsito en el puente de Guachalá. Se trata de un tráiler que habría impactado contra la parte lateral del puente, con una víctima que requiere extricación vehicular.



🚧 La vía se encuentra cerrada. Se recomienda tomar rutas alternas, como la vía… pic.twitter.com/bKNxFiJhHw — Bomberos Cayambe (@BomberosCa47257) October 1, 2026

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