Treinta carreteras sufren cierres viales y derrumbes en Ecuador este lunes

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El sistema de transporte interprovincial y la movilidad en el país enfrentan severos contratiempos debido a cuatro bloqueos totales y a más de una treintena de cierres viales en Ecuador y pasos restringidos reportados este lunes 9 de noviembre de 2026. El reporte del Ministerio de Infraestructura y Tecnología confirma que las intensas lluvias generaron deslizamientos de taludes, socavaciones, colapso de alcantarillas y pérdidas de la carpeta asfáltica en la Costa, Sierra y Amazonía.

Bloqueos totales y cierres viales en Ecuador

Las cuatro vías que permanecen completamente cerradas al tránsito vehicular se ubican en Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Chimborazo y Azuay. En territorio tsáchila, la carretera E20 está inhabilitada en la intersección Bypass Quevedo hacia Quito por un deslizamiento de rocas gigantescas a la altura del kilómetro 83.

En Los Ríos, la vía E25 permanece clausurada en el paso lateral de Babahoyo por trabajos ante anomalías y hundimientos en el puente Gemelo 2. En Chimborazo, la arteria E35 está cerrada en el sector Casual (tramo Tixán – Alausí) por pérdida de la calzada, mientras que en Azuay la misma E35 mantiene cerrada la calle Cuzco en el distribuidor Monay – IESS por obras viales.

Daños y pasos controlados en el Litoral

En la región Costa, múltiples tramos presentan habilitación de un solo carril y pasos controlados con recomendación de circular con precaución. En Santa Elena, la vía E15 registra desprendimientos en Libertador Bolívar.

En Esmeraldas, las vías E20 y E381 presentan pérdidas parciales de plataforma en Chinca, Chucaple y Pueblo Nuevo. En Manabí se monitorean puntos críticos en las vías E15, E30, E38, E384, E386, E387 y E382 por socavaciones y colapsos de tuberías en Jama, Pedernales, Junín y Chone.

Asimismo, en El Oro se registran daños en las vías E25, E50 y E585 en los cantones Arenillas, Balsas y Piñas.

Afectaciones geológicas en el callejón interandino

En las provincias andinas, los derrumbes mantienen con paso restringido a la vía E465 en Chillanes, provincia de Bolívar. En Imbabura se efectúa limpieza constante en la E10 (El Guadual) y la E29 (Inquincho), mientras que en Cañar la E47 sufrió el colapso del puente Cutuguay 2.

En Cotopaxi y Tungurahua, la arteria E30 presenta deslizamientos en Pilaló y socavamientos en Baños hacia Puyo. En Chimborazo, la carretera E487 opera con paso controlado cada 30 minutos de 06:00 a 18:00 entre Balbanera, Pallatanga y Cumandá.

Azuay y Loja reportan fallas geológicas, hundimientos y trabajos de alcantarillado en los corredores E40, E59, E582, E594, E35A, E50 y E68.

Pérdida de calzada en la Amazonía

El reporte vial incluye advertencias severas en el oriente ecuatoriano. En Sucumbíos, la carretera E10 en la ‘Y’ de Gonzalo Pizarro y la E45 en el tramo Simón Bolívar (Atenas) – El Reventador perdieron su estructura por deslizamientos de talud.

En Napo, los trazados E45 y E20 permanecen en condición de riesgo a la altura de la comunidad San Luis, mientras que en Morona Santiago la vía E45 tiene pérdida de la calzada y socavamiento en el kilómetro 10 del sector Paso Carreño.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuáles son las carreteras con cierres viales en Ecuador este 9 de noviembre?

Permanecen cerradas la E20 en Santo Domingo de los Tsáchilas, la E25 en Los Ríos y la E35 tanto en Chimborazo como en Azuay.

En el reporte de Bloqueos totales y cierres viales en Ecuador, los daños impiden completamente el paso automotor. Las causas abarcan desde caída de rocas gigantes en el kilómetro 83 de la Alóag hasta la pérdida de mesa en Casual (Alausí), daños en el puente Gemelo 2 de Babahoyo y obras urbanas en el distribuidor Monay de Cuenca.

❓ ¿Qué rutas alternas existen para la vía Alóag-Santo Domingo cerrada en el km 83?

Para todo vehículo rigen las rutas Santo Domingo – 10 de Agosto – Los Bancos y La Concordia – Puerto Quito; para livianos, Valle Hermoso – Los Bancos.

El reporte oficial clasificado en Bloqueos totales y cierres viales en Ecuador determinó estas variantes obligatorias tras el deslizamiento rocoso en la E20. Los conductores deben circular con precaución por estos desvíos mientras se efectúan los trabajos de despeje y estabilización de la ladera afectada.

❓ ¿Cómo está el tránsito vehicular en la Costa ecuatoriana?

Se circula con precaución y en un solo carril en tramos críticos de Santa Elena, Esmeraldas, Manabí y El Oro.

La situación descrita en Daños y pasos controlados en el Litoral muestra decenas de afectaciones por socavación, hundimiento de calzada y colapso de alcantarillas. Puntos como la vía E15 en Manglaralto, Canoa y Pedernales, así como la E50 en Balsas, operan bajo vigilancia permanente de los equipos de auxilio.

❓ ¿Qué restricciones vehiculares presenta la Sierra centro y sur?

Existen pasos alternos y horarios controlados en vías de Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y Loja.

Bajo el acápite de Afectaciones geológicas en el callejón interandino, destacan contingencias como el horario de 06:00 a 18:00 cada 30 minutos en la vía Balbanera – Pallatanga. Además, se presentan fallas geológicas activas en Cumbe (Azuay) y el colapso del puente Cutuguay 2 que obliga al desvío Huigra – La Troncal – El Triunfo.

❓ ¿Qué vías registran pérdida de calzada en la Amazonía ecuatoriana?

Perdieron calzada la E10 en Gonzalo Pizarro, la E45 en El Reventador y la E45 en el kilómetro 10 de Paso Carreño.

El informe sobre Pérdida de calzada en la Amazonía evidencia que las lluvias deterioraron gravemente los ejes de enlace en Sucumbíos y Morona Santiago. Asimismo, las autoridades mantienen bajo monitoreo preventivo el sector de la comunidad San Luis en Napo por la inestabilidad que compromete los trazados E45 y E20.

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