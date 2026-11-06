Por cuatro noches habrá cierres en la Mariscal Sucre; estas son las vías alternas

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La movilidad en el centro de la capital registrará restricciones totales de circulación vehicular durante cuatro jornadas consecutivas a partir del próximo lunes 9 de noviembre de 2026. Debido al desmontaje integral de una estructura deteriorada junto al mercado de San Roque, la Agencia Metropolitana de Tránsito coordinará una serie de cierres en la Mariscal Sucre que suspenderán el paso vehicular nocturno en ambos sentidos de circulación.

Cronograma nocturno de los cierres en la Mariscal Sucre

Las restricciones viales se aplicarán entre las 22:00 y las 03:00 del día siguiente.

La suspensión del flujo automotor iniciará la noche del lunes 9 y se extenderá hasta la madrugada del jueves 12 de noviembre de 2026. Los trabajos se concentrarán específicamente a la altura de la intersección con la calle Ambato, en el barrio La Victoria, con el fin de retirar el puente peatonal emplazado en la zona.

Las autoridades de tránsito programaron estas faenas en horarios de menor impacto vehicular para ejecutar las maniobras de maquinaria pesada sobre la calzada sin comprometer las horas pico.

Rutas y vías alternas para el flujo vehicular en ambos sentidos

Los conductores deberán desviarse por calles interiores del Centro Histórico.

Para evitar contratiempos durante la vigencia de los bloqueos, los usuarios que circulen en sentido norte-sur deberán tomar las calles Loja, Cantuña, Abdón Calderón, Imbabura, Tumbez, Bahía de Caráquez y Chimborazo antes de reincorporarse a la avenida principal. En el sentido contrario, de sur a norte, la circulación vehicular se desviará por la calle Chimborazo para continuar por la calle Loja, mitigando las complicaciones generadas por los cierres en la Mariscal Sucre.

Cruces peatonales habilitados en el sector de San Roque

Los transeúntes dispondrán de dos pasos seguros para atravesar la arteria vial.

Quienes requieran cruzar la calzada a pie contarán con opciones a corta distancia del área de intervención. Hacia el norte estará operativo el puente peatonal del Mercado de San Roque, mientras que en el sector sur los peatones podrán hacer uso del paso peatonal ubicado sobre la avenida Abdón Calderón. Ambas alternativas se encuentran en mejores condiciones de conservación para el tránsito habitual de moradores y comerciantes.

Diagnóstico técnico y motivos del desmontaje estructural

Las evaluaciones estructurales determinaron un deterioro severo en la infraestructura, evidenciado en fisuras y desprendimientos en las gradas de hormigón, desgaste marcado de la pasarela y roturas en pasamanos y accesos.

Además, la estructura carece de cubierta protectora y de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Su diseño original generaba zonas de sombra y ángulos sin visibilidad que dificultaban la vigilancia policial, lo que incrementó la percepción de inseguridad y desincentivó su empleo incluso durante los días de feria comercial.

Fases de demolición y despeje total de la calzada

Las maniobras comprenden el corte de metales, derrocamiento y limpieza del tramo.

Durante las jornadas programadas para los cierres en la Mariscal Sucre, el procedimiento técnico arrancará con la delimitación y señalización del perímetro de trabajo. Posteriormente, las cuadrillas procederán al corte y retiro de las armaduras metálicas, el desmontaje de losas, el descenso controlado de las vigas y la demolición de las escalinatas de hormigón.

Las labores finalizarán con el traslado de escombros, la reposición de componentes que permanezcan en el sitio y el barrido integral de la vía antes de restablecer la circulación en la zona.

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