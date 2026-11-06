Vías cerradas y rutas alternas en Quito por un concierto

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El concierto de Gondwana y Quique Neira cambiará la circulación vehicular en los alrededores de la Plaza de Toros, ubicada en la avenida Amazonas y calle Río Cofanes, en el norte de Quito. El plan operativo de tránsito establece restricciones para este viernes 6 de noviembre, durante el horario previsto para el espectáculo.

El dispositivo contempla cierres en cinco puntos de la zona, rutas alternas para los conductores y presencia de agentes civiles de tránsito. La planificación también incluye controles constantes a los vehículos que ocupen espacios no permitidos.

Cinco puntos tendrán cierres viales por el concierto

El plan operativo identifica los siguientes tramos con restricciones:

Calle Río Cofanes y avenida Amazonas.

Avenida Río Coca e Isla Española.

Avenida Río Coca e Isla Santiago.

Avenida Río Coca y Bartolomé de Segovia.

Calle Río Cofanes y avenida 10 de Agosto.

En el entorno de la Plaza de Toros, la calle Río Cofanes tendrá un tramo de cierre para facilitar el control del acceso y la circulación peatonal. El mapa operativo también delimita una zona peatonal junto al escenario del evento.

Las restricciones forman parte del dispositivo que busca ordenar el tránsito durante las siete horas previstas para el concierto. El esquema incluye conos de seguridad, agentes civiles y señalización para orientar a los conductores.

#PlanOperativoQuito |



🎶 Concierto Gondwana y Quique Neira



📍 Lugar: Plaza de Toros (Av. Amazonas y calle Río Cofanes)

🕓 Horario: 16H00 a 23H00

📅 Fecha: viernes 06 de noviembre



🧐 Conoce más detalles en los planes operativos de tránsito. ⬇️ pic.twitter.com/g3clo1QUm9 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 6, 2026

Estas son las rutas alternas en el norte de Quito

La planificación municipal establece cinco avenidas como alternativas para la circulación vehicular:

Avenida Gaspar de Villarroel.

Avenida Tomás de Berlanga.

Avenida Juan de Azcaray.

Avenida Río Coca.

Avenida 10 de Agosto.

El mapa diferencia las vías de circulación normal, los desvíos y los tramos peatonales. La avenida Río Coca aparece como parte del recorrido alternativo, mientras que las avenidas Amazonas y 10 de Agosto mantienen tramos habilitados para la circulación, de acuerdo con la señalización del operativo.

La avenida Juan de Azcaray también consta en el esquema de circulación normal. En el sector de la Plaza de Toros, los agentes de tránsito dirigirán el flujo vehicular en los puntos señalados.

Habrá controles a vehículos estacionados

El operativo contempla vigilancia constante de los vehículos estacionados en lugares prohibidos. La autoridad también prevé regular el tránsito en las calles cercanas al escenario.

El mapa identifica varios puntos con prohibición de estacionamiento en los alrededores de la Plaza de Toros y sobre las vías que conectan con las avenidas principales. Los conos y el personal de tránsito forman parte del dispositivo de seguridad vial.

Horario del concierto de Gondwana y Quique Neira

El espectáculo está previsto para este viernes 6 de noviembre, desde las 16:00 hasta las 23:00, en la Plaza de Toros de Quito.

La presentación reúne a Gondwana y Quique Neira, referentes del reggae latinoamericano. El escenario estará en el sector de la avenida Amazonas y calle Río Cofanes, donde el plan operativo concentra los cierres y controles de tránsito.

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