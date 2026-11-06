Domingo de Tereques se activa en siete barrios de Quito este 8 de noviembre

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) realizará una nueva jornada del Domingo de Tereques para la recolección gratuita de residuos voluminosos este domingo 8 de noviembre de 2026. El servicio llegará a siete barrios de Quito, distribuidos en tres administraciones zonales: Los Chillos, La Delicia y Eloy Alfaro. Los habitantes podrán entregar muebles, colchones, electrodomésticos viejos, restos de poda y pequeñas cantidades de escombros.

La iniciativa del Domingo de Tereques, busca evitar que estos objetos terminen abandonados en espacios públicos, como quebradas, terrenos baldíos, parques y esquinas, o junto a los contenedores de residuos comunes. En lo que va de 2026, Emaseo ha recogido más de 300 toneladas de este tipo de desechos mediante estas jornadas gratuitas.

Siete barrios recibirán la jornada de recolección de tereques

Este domingo 8 de noviembre, Emaseo desplegará sus unidades en siete sectores de Quito. La intervención se organizará de acuerdo con las siguientes administraciones zonales:

Los Chillos: San Juan de Conocoto.

La Delicia: 23 de Junio, Loma Hermosa, San José de Pomasqui y Santa Teresita Alta.

Eloy Alfaro: Reino de Quito y Quito Sur.

Los moradores de estos sectores podrán entregar sus residuos voluminosos directamente al personal de Emaseo durante el recorrido de los vehículos. También pueden trasladarlos a los centros de operaciones habilitados por la empresa.

Emaseo recuerda que los tereques no deben mezclarse con la basura domiciliaria. Tampoco deben colocarse dentro o junto a los contenedores destinados a los residuos comunes. La empresa pide evitar que los habitantes abandonen estos objetos en esquinas, parques o quebradas.

El manejo inadecuado de estos desechos puede provocar su acumulación en distintos espacios de la ciudad. Por eso, la entidad mantiene este servicio para facilitar su retiro y evitar que permanezcan en lugares no autorizados.

¿Cómo acceder al servicio gratuito de Emaseo en Quito?

Los ciudadanos tienen dos alternativas para entregar sus residuos voluminosos. La primera consiste en acudir a los centros de operaciones La Occidental y La Forestal, que reciben estos materiales de 08:00 a 14:00.

La segunda opción corresponde a las jornadas de Emaseo en tu Barrio. En esta modalidad, la empresa desplaza sus unidades hasta distintos sectores de Quito, pero requiere una coordinación previa con los dirigentes barriales o las administraciones zonales.

Este proceso permite establecer una ruta de recolección y definir los puntos de acopio que utilizará el personal durante la intervención. De esta manera, Emaseo organiza el recorrido para atender a los moradores de los sectores participantes.

Las dirigencias barriales interesadas en solicitar una jornada pueden realizar la gestión a través de su administración zonal. También tienen la opción de escribir al correo electrónico [email protected].

Durante 2026, junio, julio y agosto registraron las mayores cantidades de residuos voluminosos recogidos mediante esta iniciativa. En junio, Emaseo recolectó 46 toneladas; en julio, 48 toneladas, y en agosto, 41 toneladas.

Estas cifras forman parte de las más de 300 toneladas que la empresa ha retirado en lo que va del año. La entidad recuerda que utilizar los canales gratuitos de recolección ayuda a mantener limpios los espacios públicos y permite gestionar adecuadamente los residuos voluminosos que generan los hogares de Quito.

Te recomendamos