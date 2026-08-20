La Tierra no deja de temblar desde el terremoto de Colombia, ¿hay relación entre los sismos?

Un terremoto con una magnitud de 6.9 grados sacudió la zona de Ayacucho, en el sur de Perú, el jueves 20 de agosto de 2026; estos sismos ocurren después de los terremotos recientes que dejaron daños y víctimas en Colombia y Venezuela.

El terremoto de Colombia tiene antecedentes históricos

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) hizo un análisis sobre el terremoto en Colombia. En un informe de cinco páginas explica que el terremoto del 10 de agosto de 2026 ocurrió en una región con antecedentes de sismicidad, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

El Geofísico dice que estos terremotos son de profundidad intermedia asociada a la placa de Nazca, es decir, que hubo interacción con la placa Sudamericana o Continental.

Entre los eventos históricos más próximos se encuentran el sismo del 30 de julio de 1962, de magnitud 6.5 grados localizado a una profundidad de 64 km. El otro sismo registrado fue el del 23 de noviembre de 1979, de magnitud 7.2 y a 110 km de profundidad.

Los terremotos de Venezuela y Colombia recuerdan que los países de la región se encuentran en una región de alta sismicidad. Esto se debe a que se encuentra sobre las placas de Nazca u Oceánica, la cual se introduce lentamente sobre la placa Sudamericana o Continental.

Venezuela registró dos terremotos, separados por 39 segundos, de 7.2 y 7.5 grados el 24 de junio, mientras que Colombia tuvo uno de 7.5 grados el 10 de agosto. En ambos países la destrucción fue devastadora.

Mónica Segovia, jefa del Área de Sismología del Geofísico, explicó el 14 de agosto de 2026 que los sismos registrados en Latinoamérica son parte de la actividad sísmica de la región. En términos técnicos, Segovia indica que los temblores “corresponden al contexto tectónico o geodinámico de la región”.

La sismóloga comentó que estos eventos se deben a los procesos de subducción a lo largo de toda la costa de Centroamérica y Sudamérica, incluida también Norteamérica; “entonces es normal que tengamos sismos”. Los procesos de subducción se refieren al choque y el hundimiento de la placa oceánica de Nazca bajo el continente o placa Continental.

Por eso, fue enfática en aclarar que el “terremoto de Colombia no dispara sismicidad en otros países“; es decir, no tiene ninguna relación con la ocurrencia de los sismos en otros países.

El doble terremoto en Venezuela, de 7.2 y 7.5 grados, tampoco generaron el de Colombia.

Hugo Yepes, sismólogo y exdirector del Instituto Geofísico, agrega un dato de contexto global. En el Cinturón del Pacífico, la zona sísmica a la que pertenecen Ecuador y Colombia, el planeta libera el 90% de su energía sísmica. Y produce entre 16 y 20 sismos de magnitud 7 a 8 por año, más de uno cada mes.

Por qué tiembla la Tierra tras el terremoto de Colombia? El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud de 7.4 grados destruyó la zona del Chocó de Colombia. Desde entonces, ha habido varios sismos en el mundo. Ingresar

Once terremotos de más de 7 grados sacudieron el planeta

El sismólogo Mario Ruiz, vicerrector encargado de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional, explica que el número de sismos mayores a 7 grados registrados en 2026 se encuentra dentro del rango habitual. Según sus cifras, el planeta produce entre 10 y 18 terremotos de magnitud entre 7 y 7.9 cada año, un promedio estable desde hace varias décadas.

El especialista también precisa que no existe un incremento fuera de lo común en el número de terremotos ni en la energía sísmica que libera el planeta durante este año.

En ocho meses de 2026, se registraron 11 terremotos de más de 7 grados de magnitud, incluido el doblete que destruyó La Guaira, en Venezuela.

El sismólogo también precisó que no existe un incremento fuera de lo común en el número de terremotos ni en la energía sísmica que libera el planeta durante 2026. El planeta libera hoy menos energía sísmica, con menos sismos grandes y menos terremotos con consecuencias severas para la población, aseguró Ruiz.

La lista de los 11 terremotos de más de 7 grados

Malasia: 22 de febrero, magnitud 7.1, a 629 km de profundidad. Sin víctimas.

Tonga: 24 de marzo, magnitud 7.5, a 234 km de profundidad. Sin víctimas.

Vanuatu: 30 de marzo, magnitud 7.3, a 120 km de profundidad. Sin víctimas.

Indonesia: 1 de abril, magnitud 7.4, a 35 km de profundidad. Una persona fallecida.

Japón: 20 de abril, magnitud 7.4, activó alerta de tsunami. Varios heridos.

Filipinas: 7 de junio, magnitud 7.8, a 57 km de profundidad. Más de 100 muertos y más de 1 000 heridos.

Venezuela (1): 24 de junio, magnitud 7.2 (Yaracuy), a 20 km de profundidad.

Venezuela (2): 24 de junio, magnitud 7.5, en Yumare, 39 segundos después del anterior, a 10 km de profundidad.

México: 17 de julio, magnitud 7.3, sin fallecidos.

Colombia: 10 de agosto, magnitud 7.4, a 107 km de profundidad, con víctimas mortales.

Indonesia: 14 de agosto, magnitud 7.7, a 10 km de profundidad, con víctimas mortales.

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