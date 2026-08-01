Siniestro de tránsito en Quinindé deja muertos y heridos este 1 de agosto de 2026

Un siniestro de tránsito entre un taxi y una furgoneta de transporte escolar dejó dos personas muertas y varios heridos la madrugada de este sábado 1 de agosto de 2026 en el sector El Limón, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. El ECU 911 recibió la alerta a las 03:54 horas y coordinó la atención de la emergencia.

Siniestro de tránsito en Quinindé movilizó a organismos de socorro

Tras el ingreso de la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización de unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Quinindé y el Ministerio de Salud Pública.

Los organismos de primera respuesta confirmaron la muerte de dos personas y varios heridos. Los equipos de rescate continuaron con las labores para liberar a personas que quedaron atrapadas tras el impacto.

Otro reporte menciona un balance preliminar mayor

Mientras las instituciones de respuesta atendían la emergencia, otro medio de comunicación reportó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y más de ocho heridas.

Esa versión también señaló que la furgoneta transportaba a decenas de pasajeros, en su mayoría niños que viajaban hacia las playas de Esmeraldas. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no actualizaron el balance oficial ni confirmaron esa información.

Videos muestran la magnitud del siniestro

Videos difundidos en redes sociales mostraron los daños que dejó el choque. El taxi presentó fuertes afectaciones en la parte frontal y en uno de sus costados.

La furgoneta de transporte escolar también sufrió severos daños en la parte delantera. Restos de ambos vehículos quedaron esparcidos sobre la vía.

Las investigaciones continúan tras el siniestro de tránsito

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes. Los organismos de socorro permanecieron en el sector El Limón para completar las labores de rescate, atender a las personas heridas y retirar los vehículos involucrados.

La información oficial disponible mantiene en dos el número de personas fallecidas, mientras otras versiones periodísticas reportan un balance mayor que aún espera confirmación por parte de las autoridades.