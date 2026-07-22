Conductor de la Prefectura de Cotopaxi habría provocado siniestro

Un conductor de la Prefectura de Cotopaxi protagonizó un siniestro de tránsito en Latacunga, la mañana del martes 21 de julio de 2026. Este incidente ocurrió cuando el funcionario, aparentemente en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo.

La prefecta de la provincia, Lourdes Tibán, se pronunció en redes sociales para manifestar su intención de destituir al conductor y a su compañero, quien iba en el automotor como copiloto.

Detalles del accidente y reacciones

El siniestro tuvo lugar en la calle General Proaño, al norte de Latacunga. Videos del accidente se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando críticas por el comportamiento del conductor. Testigos afirmaron que, mientras los agentes de tránsito levantaban las evidencias del accidente, el conductor mostró una actitud ofensiva, incluso orinándose frente a los presentes.

Acciones de la prefecta Lourdes Tibán

Tibán confirmó que ambos involucrados eran trabajadores de la prefectura. Uno era un funcionario bajo contrato y el otro un empleado de planta. La prefecta anunció que tomaría medidas inmediatas: “Al funcionario de contrato he dispuesto que esta tarde le notifique terminando su contrato laboral. En cuanto al trabajador de planta, he pedido que se inicien los informes para su destitución… esto no puede seguir pasando en la provincia”, expresó Tibán en sus redes sociales.

Pruebas de alcoholemia y antecedentes

A pesar de que el conductor no se sometió a la prueba de alcoholemia, Tibán aseguró que “estaba borrachícimo”.

Además, mencionó que el accidente ocurrió durante la jornada laboral, cuando se dirigían a realizar un informe sobre la vía de los janbato. La prefecta recordó que recientemente había mantenido una reunión con sus trabajadores para enfatizar los peligros del consumo de alcohol durante el trabajo.

Investigaciones en curso

Las autoridades esperan que continúen las investigaciones para esclarecer este siniestro. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente.

Este caso resalta la importancia de mantener conductas responsables al volante y las consecuencias que pueden derivarse del consumo excesivo de alcohol.

Te recomendamos