Un muerto y 30 heridos tras siniestro de bus interprovincial

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este 28 de julio de 2026 a la altura del redondel de Los Quiosquitos en Lomas de Sargentillo, cantón Nobol, provincia del Guayas.

Detalles del siniestro

De acuerdo con información proporcionada por las unidades en territorio, el siniestro en Lomas de Sargentillo ocurrió debido a la pérdida de carril y posterior volcamiento de un bus de transporte interprovincial de Reina del Camino. Un funcionario del ECU 911 manifestó: “Hizo una maniobra evasiva”.

Heridos y fallecidos

De manera preliminar, personal de las entidades de socorro informó que, durante la evaluación primaria, se registraron 30 personas heridas y una persona fallecida. Según el ECU 911, los afectados reciben atención prehospitalaria en el sitio para posteriormente ser trasladados a diferentes casas de salud, donde recibirán atención médica especializada.

En el transcurso de la mañana, unas 23 personas heridas fueron trasladadas a casas de salud cercanas. La persona fallecida, sería el conductor del bus, este habría salido expulsada de una de las ventanas del bus y posteriormente fue aplastada.

Coordinación de emergencia

La alerta llegó a las 07:32 horas. Desde el Centro Zonal ECU 911 Samborondón se coordinó inmediatamente la atención de la emergencia con recursos de Policía Nacional (PPNN), Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Ministerio de Salud Pública (MSP), Concegua y el Cuerpo de Bomberos de Nobol.

Cierre vehicular y recomendaciones

Debido a la emergencia, la circulación vehicular permanece cerrada en el sector. Además, se coordinó el desplazamiento de una grúa pesada de la Prefectura del Guayas para apoyar las labores de atención y retiro del vehículo.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mantiene el monitoreo permanente de la emergencia y continúa coordinando la respuesta de las instituciones competentes. Se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas, conducir con precaución y, ante cualquier emergencia, comunicarse inmediatamente a la Línea Única para Emergencias 9-1-1.

Estado actual

Varios heridos permanecen en el punto recibiendo atención prehospitalaria mientras se realizan las labores correspondientes para atender esta situación crítica.

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