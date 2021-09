Usuarios que deben renovar su licencia caducada o que tratan de reponer el documento han reportado en redes sociales que existen inconvenientes en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por la falta de turnos disponibles en la plataforma de la entidad.

La internauta MajuBurneo publicaba en su cuenta de Twitter un video de la página web en el que mostraba que no había turnos disponibles, por lo menos, aseveró hasta abril del 2022. La usuaria escribió a la ANT sobre el inconveniente el pasado 24 de septiembre.

Al ver que no existen turnos que puedan reservarse, la ciudadana realiza la búsqueda en una agencia de la ciudad de Guayaquil, en Guayas. También lo hace en las oficinas las provincias de Santa Elena y El Oro y el resultado de búsqueda arroja que no hay ningún turno disponible.

@acastropiedra @ANT_ECUADOR @Denuncias_ecu @paultutiven qué raro que no exista ni un turno para renovación de licencias de aquí hasta 04-2022! Y en todo el país! pero si se paga $100 ahí sí para ahorita, necesito renovar mi licencia..hagan algo a este notorio evento de corrupción pic.twitter.com/XANTQYzOXo

Otra ciudadana escribió un mensaje en el que señaló que el inconveniente afecta el tiempo de vigencia de otros documentos que son requisitos para obtener la licencia. La usuaria dijo que su hija ya había dado la prueba psicosométrica y se enteró que no había turnos por lo que, seguramente, debería pagar nuevamente para obtener el resultado de ese examen que se exige a los conductores,

@AnetaEC Mi hija hizo la prueba previa a la renovación de licencia. Cuando le dieron el certificado le dicen que no le sirve porque no hay turnos en la AMT. ¿Por qué no le dijeron antes? Para cobrar el dinero @AMT_Quito