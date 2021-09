Productores de leche en Cotopaxi realizarán una marcha para exigir el precio real de su producto

Modesto Moreta

Los pequeños y medianos productores de leche de los cantones 7 cantones de la provincia de Cotopaxi realizarán una marcha de protesta para exigir que se respete el precio referencial de 42 centavos del litro de leche. La concentración será el viernes 3 de septiembre del 2021, a las 10:00 en el estadio La Cocha, en el norte de Latacunga.

Desde este sector se movilizarán por las calles de la ciudad hasta la Gobernación de Cotopaxi. Santiago Valenzuela, coordinador provincial de los pequeños y medianos productores Fe por la Leche Cotopaxi, dijo que se reunirán con el gobernador Oswaldo Coronel a quien entregarán un documento donde exigirán que se haga respetar el acuerdo interministerial que fija el precio de sustentación de la leche en 42 centavos.

Además se prohíbe el uso del suero de la leche en la industria. Sin embargo, aseguró que eso no se respeta puesto que los piqueros (que recogen la leche en las fincas) pagan entre 28 y 30 centavos el litro.

“Los domingos no están comprando y se pierden los 600 000 litros diarios que se produce en Cotopaxi afectando a la economía de los productores. Conocemos que por las prácticas desleales de algunos empresarios que están utilizando el suero y lo mezclan con la leche. Por eso es nuestra lucha de defender los intereses de los pequeños y medianos productores”, afirmó el dirigente.

Dijo que ese valor no cubre los precios de producción y no ayuda a financiar los costos de alimentación del ganado. “Están perjudicándonos en nuestra economía no solo por el bajo precio, sino también que están utilizando leche en polvo”.