Planes clave por el fenómeno de El Niño registran demoras en 85 GAD

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Los 246 municipios y prefecturas del país recibieron directrices obligatorias para diseñar instrumentos de mitigación frente al fenómeno de El Niño. Tras concluir el período oficial dispuesto por los organismos nacionales de respuesta, los balances técnicos determinaron que 85 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) —correspondientes a 74 administraciones cantonales y 11 provinciales— remitieron tarde sus instrumentos de preparación territorial.

Registro de demoras ante el fenómeno de El Niño

La disposición emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) el pasado 22 de mayo estableció un plazo perentorio de 30 días para remitir las propuestas. El cronograma cerró el 23 de junio con un saldo de 161 instituciones que entregaron a tiempo y 85 entidades seccionales con registros fuera de término.

Entre las dependencias extemporáneas constan cantones de alto movimiento urbano como Cuenca (10 de julio) y Ambato (21 de agosto), junto a localidades costeras como Quevedo, Santa Elena y Salinas. En la Amazonía ecuatoriana, municipios y prefecturas de Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe remitieron sus carpetas durante septiembre, registrándose entregas tardías en El Triunfo (8 de septiembre), Loreto (23 de septiembre) y la Prefectura de Zamora Chinchipe (24 de septiembre).

Tareas de alcantarillado y limpieza pendientes

La recepción de los documentos técnicos en los despachos ministeriales no garantiza que los territorios cuenten con la protección física requerida. Los informes oficiales advierten que, a escala nacional, las intervenciones básicas de prevención no se han ejecutado de manera suficiente.

Las hojas de ruta exigen priorizar la limpieza, el mantenimiento y la revisión de alcantarillas, sumideros y canales abiertos con presupuestos acordes a las necesidades de cada zona. Sin embargo, estas tareas continúan postergadas en los sectores vulnerables, incrementando los riesgos de anegaciones urbanas.

Obras verificables y asignación de presupuestos

La entrega formal de un documento no acredita que los recursos asignados se hayan ejecutado ni que los trabajos civiles estén en marcha. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) enfatizó que la prevención demanda obras palpables en los drenajes y una correcta iluminación de los puntos considerados críticos.

Cuando estas tareas siguen pendientes o la inversión resulta insuficiente, es urgente que los gobiernos locales refuercen las medidas de prevención y cumplan con sus responsabilidades para que la planificación frente al fenómeno de El Niño se traduzca en intervenciones concretas y obras verificables que reduzcan la exposición de la población a situaciones de riesgo.

Plataforma digital de control ciudadano

A fin de dar seguimiento directo a los avances en cada localidad, la SNGR habilitó una ficha técnica dentro del aplicativo Alístate Ecuador. Al ingresar a la herramienta pública (mediante el enlace https://alertasecuador.gob.ec/el_nino/), la población puede seleccionar su provincia y cantón para revisar las acciones registradas y el porcentaje de cumplimiento reportado por sus autoridades locales.

Rendición de cuentas de las autoridades seccionales

Los municipios y prefecturas tienen la obligación de actualizar de forma continua sus reportes de obra en el aplicativo estatal. La herramienta digital permite contrastar las metas plasmadas en la planificación técnica con el avance real evidenciado en el territorio.

Este mecanismo apunta a transparentar el uso del dinero público, exigiendo que cada gobierno local asuma sus competencias operativas para mitigar los peligros derivados del fenómeno de El Niño.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué cantones entregaron tarde sus planes frente al fenómeno de El Niño?

Un total de 85 GAD entregaron tarde sus planes, incluyendo a Cuenca, Ambato, Quevedo, Salinas y toda la provincia de Zamora Chinchipe.

El Registro de demoras ante el fenómeno de El Niño confirma que 74 municipios y 11 prefecturas no cumplieron la fecha límite del 23 de junio. Ciudades como Cuenca presentaron el 10 de julio y Ambato el 21 de agosto, mientras que varias jurisdicciones de la Amazonía completaron sus entregas recién durante septiembre de 2026.

❓ ¿Qué obras preventivas obligatorias siguen pendientes en las ciudades?

Se evidencia la falta de ejecución en la limpieza, revisión y mantenimiento continuo de alcantarillas, sumideros y canales de desfogue.

En el apartado de Tareas de alcantarillado y limpieza pendientes, los informes alertan que la entrega documental no resguarda a los sectores vulnerables. La SNGR exige que los cabildos destinen presupuestos reales a los sistemas de desagüe y a la iluminación de puntos críticos para contener el desbordamiento de aguas ante temporales intensos.

❓ ¿Garantiza el plan en papel que un municipio esté protegido ante el fenómeno de El Niño?

No, la entrega del documento no acredita que las obras preventivas se hayan ejecutado ni que el dinero se haya invertido.

Las autoridades enfatizan la necesidad de Obras verificables y asignación de presupuestos en cada cantón. La planificación técnica es una guía básica que debe aterrizar en faenas de infraestructura y mantenimiento, ya que si los trabajos físicos continúan desatendidos, el riesgo para las familias se mantiene latente.

❓ ¿Cómo consultar el nivel de obras preventivas por cantón en Ecuador?

La ciudadanía puede consultar el porcentaje de avance en el aplicativo Alístate Ecuador ingresando a https://alertasecuador.gob.ec/el_nino/.

La implementación de esta Plataforma digital de control ciudadano permite auditar de forma abierta a las autoridades seccionales. Cualquier usuario puede seleccionar su cantón y verificar si las faenas de mitigación reportadas por su cabildo coinciden con la realidad de las calles de su localidad.

❓ ¿Qué exige la Secretaría de Riesgos a las prefecturas y municipios?

Exige actualizar periódicamente sus reportes de avance y rendir cuentas sobre las obras e inversiones ejecutadas.

Mediante la Rendición de cuentas de las autoridades seccionales, el organismo busca evitar que la preparación climática quede únicamente en el papel. Cada gobierno autónomo descentralizado debe transparentar los recursos invertidos en sus competencias territoriales para salvaguardar a las poblaciones expuestas a emergencias.

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