Pasos: Cómo saber si cobro el bono de desarrollo humano que aumentó el Gobierno

Las personas beneficiarias pertenecen mayoritariamente a nueve provincias. Foto: Twitter @InclusionEc

Redacción Elcomercio.com

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) informó que el pago del Bono de Desarrollo Humano tiene el incremento de USD 5, es decir que los beneficiarios cobrarán USD 55 como constan en el Decreto Ejecutivo 456.

La institución ha manifestado que el incremento en el pago se refleja en las cuentas de los beneficiarios o que podrán retirar en los puntos de pago a escala nacional.

Deberán presentar su cédula los días estipulados, conforme al último dígito; es decir si termina en 1 los días 1, 11 y 21 de cada mes. pic.twitter.com/WdIfwEF1LO — Inclusión Ecuador (@InclusionEc) July 2, 2022

Las provincias con mayores beneficiarios son nueve. Guayas con 207 094 usuarios, que representan el 21 % del total de la cobertura habilitada. Seguido de Manabí, 14 % (141 785), Los Ríos, 9 % (90 021), Esmeraldas 6 % (63 904), Pichincha 5 % (53 104) y Cotopaxi (44 400), Chimborazo (42 363), Loja (38 486) y Azuay (36 585), que juntos representan el 4 %.

Pasos

Para conocer si es una persona beneficiaria del bono debe ingresar su número de cédula en la página web y dar click en buscar. Luego le saltará un mensaje indicando si es beneficiaria.

Si el mensaje le indica que es beneficiaria, entonces puede cobrar de dos formas: a través de ventanilla o mediante una cuenta.Las personas deben presentar su cédula los días estipulados, conforme al último dígito; es decir si termina en 1 entonces deberá cobrar los días 1, 11, 21 o 31 de cada mes.

Si el mensaje es que usted no es beneficiaria, es porque no ha sido censada por la Unidad del Registro Social y si no tienes el censo puedes solicitar la visita del MIES.

¿Cómo funciona el sistema de cobro de bonos?

La Unidad del Registro Social (URS) del MIES es la entidad que establece el índice del Registro Social con los datos de personas que se encuentran en pobreza extrema y pobreza; es decir, personas que están en los deciles 1, 2 y parte del 3.

Adicionalmente, esta unidad remite la base de Registro Social vigente misma que, en conjunto con la base de Registro Social 2014 entran al proceso de depuración mensual con las demás bases externas que el MIES solicite a las entidades del sector público y establecer la respectiva autorización de gasto para el pago de bonos y pensiones