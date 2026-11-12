Otro ecuatoriano entre los fallecidos del derrumbe de un edificio en Brooklyn

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El Consulado General del Ecuador en Nueva York confirmó la muerte de un segundo ciudadano ecuatoriano tras el colapso de un edificio de tres pisos en Brooklyn, Estados Unidos. La nueva víctima corresponde a Gabriel Ariolfo Siguencia Yupa. Con esta identificación, dos compatriotas constan entre las ocho personas fallecidas por la tragedia del miércoles 11 de noviembre de 2026.

La primera víctima ecuatoriana que las autoridades identificaron fue José Luis Caguana Cosquillo. El derrumbe ocurrió en el sector de Flatbush, en Brooklyn, y también dejó 18 personas heridas, según el balance de las autoridades de Nueva York.

⚠️ UPDATE — Brooklyn building collapse:



FDNY operations have been completed as of 3:37PM Thursday. The Department has concluded rescue operations throughout the entire site and determined there are no more victims.



The site has been turned over to the Department of Buildings… — FDNY (@FDNY) November 12, 2026

Consulado confirma la identidad de la segunda víctima ecuatoriana

La representación diplomática ecuatoriana comunicó el fallecimiento de Gabriel Ariolfo Siguencia Yupa durante este jueves 12 de noviembre.

Su muerte se suma a la de José Luis Caguana Cosquillo, el primer compatriota cuya identidad trascendió tras la emergencia. La tragedia también afectó a ciudadanos de otras nacionalidades que residían o se encontraban en el sector del derrumbe.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que entre las personas afectadas constan inmigrantes de Ecuador, Colombia y México. Entre las víctimas mortales también figuran tres ciudadanos colombianos, incluidos dos menores de edad.

Desde el Consulado General del Ecuador en Nueva York brindamos asistencia y acompañamiento consular a las víctimas de la tragedia ocurrida en Brooklyn y a sus familias.



📞 Nuestra línea de emergencia permanece habilitada 24/7: +1 (718) 517-1571. pic.twitter.com/Zxp3k9vxgJ — Consulado Ecuador Nueva York (@CEcuNuevaYork) November 12, 2026

Así ocurrió el colapso del edificio en Brooklyn

La emergencia ocurrió poco después de las 16:00 del miércoles 11 de noviembre, en Flatbush Avenue, un sector residencial de Brooklyn. El inmueble tenía tres pisos y colapsó hacia un terreno contiguo, donde avanzaban trabajos de construcción.

El desplome provocó una operación de emergencia con la participación de bomberos y equipos especializados. Los rescatistas trabajaron entre los restos de la estructura para localizar a posibles sobrevivientes y recuperar a las víctimas.

El balance oficial que recoge la información del caso registra ocho fallecidos y 18 heridos. Algunas personas requirieron atención hospitalaria por la gravedad de sus lesiones.

Nueva York investiga las causas del derrumbe

Las autoridades de Nueva York iniciaron una investigación para determinar qué provocó el colapso. Una de las líneas de análisis contempla las condiciones estructurales del edificio y los trabajos de excavación que tenían lugar en el terreno vecino.

El alcalde Zohran Mamdani señaló la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la tragedia. Las indagaciones deberán establecer si las obras contiguas guardan relación con la caída de la edificación.

El caso también mantiene la atención sobre las víctimas extranjeras y sus familias. Con la confirmación de Gabriel Ariolfo Siguencia Yupa, Ecuador registra dos ciudadanos fallecidos en este derrumbe ocurrido en Brooklyn.

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