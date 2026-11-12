Un ecuatoriano, colombianos y mexicanos entre las víctimas del edificio derrumbado en Brooklyn

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Al menos ocho personas murieron y otras 18 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. Entre las víctimas hay migrantes de México, Colombia y Ecuador, según confirmó este jueves 12 de noviembre de 2026 el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Durante una rueda de prensa, el funcionario recordó a los fallecidos y destacó que eran vecinos, trabajadores y familias que construían sus vidas en Estados Unidos. También aseguró que se investigarán las circunstancias del colapso, informó EFE.

Ecuatoriano de 26 años entre los fallecidos en Nueva York

Entre las víctimas mortales figura José Luis Caguana, un ecuatoriano de 26 años que trabajaba en una construcción cercana al inmueble derrumbado. Su hermano, Carlos Caguana, confirmó su fallecimiento a medios locales.

El joven llevaba aproximadamente seis años en Estados Unidos. Deja a su esposa embarazada y a un hijo pequeño.

Según las autoridades, seis personas murieron en el lugar del accidente y otras dos fallecieron posteriormente en un hospital, detalló EFE.

Derrumbe en Brooklyn deja 18 heridos

El edificio colapsó alrededor de las 16:00 del domingo en el sector de Flatbush, conocido como el ‘pequeño Caribe’. La estructura cayó sobre una construcción adyacente y atrapó a varias personas.

Al menos 18 personas resultaron heridas. La mayoría permanece hospitalizada y en condición estable. Una de ellas se encuentra en estado crítico. Entre los afectados también hay cuatro bomberos.

Nueva York investigará las causas del colapso

Unos 250 bomberos y efectivos de emergencias participaron en el operativo. Las lluvias dificultaron las labores de búsqueda y rescate.

Mamdani anunció una investigación exhaustiva para determinar las causas del derrumbe y establecer posibles responsabilidades.

El comisario del Departamento de Edificios, Ahmed Tigani, indicó que la construcción contaba con una licencia vigente hasta 2029, según EFE.

Con información de EFE

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