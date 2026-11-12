Oleaje moderado llegará a las costas de Ecuador del 13 al 16 de noviembre

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) pronostica oleaje del suroeste del Pacífico hacia la costa continental de Ecuador entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre de 2026. Para Galápagos, el organismo prevé olas con dirección del suroeste y oeste-suroeste.

El informe, emitido el 12 de noviembre, señala que durante estos cuatro días el estado del mar será moderado en las zonas costeras continentales e insulares. Las olas tendrán diferentes alturas según la provincia y el sector del archipiélago.

Del 13 al 16 de noviembre se prevé el arribo de #oleaje predominante del suroeste del Pacífico hacia la costa continental del #Ecuador.



En la región #Insular se espera la presencia de olas provenientes del suroeste y oeste-suroeste.



Se pronostica un estado de mar moderado. pic.twitter.com/0TDvC8ePEm — INOCAR (@inocarec) November 12, 2026

Altura de las olas en la Costa ecuatoriana

En el borde costero continental, el Inocar establece las siguientes alturas mínimas y máximas para el período del 13 al 16 de noviembre:

Esmeraldas: olas de entre 0,50 y 1,30 metros, con dirección oeste y oeste-suroeste.

olas de entre 0,50 y 1,30 metros, con dirección oeste y oeste-suroeste. Manabí: alturas de 0,50 a 1,50 metros, con dirección oeste-suroeste.

alturas de 0,50 a 1,50 metros, con dirección oeste-suroeste. Santa Elena y Guayas: olas de entre 0,50 y 1,70 metros, con dirección suroeste.

olas de entre 0,50 y 1,70 metros, con dirección suroeste. El Oro: alturas de 0,40 a 0,90 metros, con dirección oeste.

El período de las olas en el borde costero continental será de 17 segundos. Según la escala del organismo, estas condiciones corresponden a un estado de mar moderado.

Galápagos tendrá olas de hasta 2,40 metros

En la región Insular, el pronóstico contempla alturas superiores a las del continente. En el oeste de Galápagos, las olas alcanzarán entre 1,10 y 2,30 metros, mientras que en el sur del archipiélago llegarán a valores de entre 1,20 y 2,40 metros.

En ambos sectores, la dirección predominante será del suroeste y el período de las olas llegará a 16 segundos.

El gráfico de condiciones en mar abierto también muestra una diferencia entre las dos regiones. Para el 13 de noviembre, el Inocar prevé una altura máxima de 1,76 metros en el continente y 2,26 metros en Galápagos.

El 14 de noviembre, los valores previstos serán de 1,66 y 2,21 metros, respectivamente. Para el 15, el gráfico registra máximos de 1,61 metros en el continente y 2,03 metros en Galápagos. El 16 de noviembre, las alturas descenderán a 1,58 y 1,86 metros.

Inocar clasifica el estado del mar como moderado

El organismo utiliza cuatro categorías para describir las condiciones marítimas: ligero, moderado, agitado y muy agitado. El nivel moderado corresponde a un oleaje mayor al normal y representa una amenaza media.

En cambio, las categorías agitado y muy agitado implican olas con mayor energía, posibles ascensos del nivel del mar y corrientes de resaca en zonas de rompientes.

Para el período del 13 al 16 de noviembre, el Inocar no prevé un evento extremo en la costa ecuatoriana. El organismo mantiene el pronóstico de mar moderado tanto en el territorio continental como en Galápagos.

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