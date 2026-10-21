Alerta de oleaje para 41 playas en Ecuador

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La llegada de oleaje a las costas continental e insular de Ecuador está prevista entre el 20 y el 22 de octubre de 2026, según información difundida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos este 21 de octubre de 2026.

El monitoreo advierte que las olas pueden romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.

Niveles de amenaza en las playas por oleaje en Ecuador

De acuerdo con el mapa de nivel de amenaza por oleaje, 14 playas tienen amenaza alta y 27 media.

Entre las playas identificadas con amenaza alta se encuentran: La Libertad, Manglaralto, Puerto López, Machalilla, San Lorenzo, Canoa, El Matal, Carrizal, Mompiche, Quingue, Galera, Same y Atacames.

Mientras que entre las playas con intensidad media están: Jambelí, Playas, Engabao, Chanduy, Anconcito, Salinas, Punta de Canero, San Pablo, Montañita, Ayampe, Puerto Cayo, Manta, Crucita, Bahía de Caráquez, Pedernales, Cojimíes, Muisne, Las Palmas, Las Peñas, y Bocana de Lagarto.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que el nivel de alerta se determina con base en los pronósticos de altura de las olas en las playas con incidencia turística.

🔴 #OLEAJE | Desde el 20 de octubre hasta el 22 de octubre, se prevé la llegada de oleaje en las costas continental e insular del Ecuador. 🚩 14 playas con amenaza alta 🟨 27 con amenaza media. ⚠️ Las olas pueden romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca. https://t.co/14moMQo39T — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 21, 2026

Riesgos asociados al oleaje en playas de Ecuador

La entidad advirtió que las olas podrían romper con mayor fuerza durante este evento. Además, existe la posibilidad de que se generen corrientes de resaca en zonas costeras.

El fenómeno está previsto tanto para el litoral continental como para la región insular durante el período comprendido entre el 20 y el 22 de octubre.

Monitoreo en la costa continental e insular

El mapa difundido incluye playas de diversas localidades de la costa ecuatoriana y de la región insular, con puntos identificados bajo categorías de amenaza alta, media y baja.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene la vigilancia del evento con información basada en los pronósticos de oleaje para las zonas costeras.

Oleaje en playas de Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo llegará el oleaje a las costas de Ecuador? El oleaje está previsto entre el 20 y el 22 de octubre de 2026 en las costas continental e insular de Ecuador.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos difundió la advertencia el 21 de octubre de 2026. El monitoreo señala que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca. ❓ ¿Qué playas de Ecuador tienen amenaza alta por oleaje en octubre de 2026? Entre las playas identificadas con amenaza alta están La Libertad, Manglaralto, Puerto López, Machalilla, San Lorenzo, Canoa, El Matal, Carrizal, Mompiche, Quingue, Galera, Same y Atacames.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta 14 playas con amenaza alta. Esta clasificación se establece con base en los pronósticos de altura de las olas en playas con incidencia turística. ❓ ¿Qué playas tienen amenaza media por oleaje en Ecuador? Entre las playas con amenaza media están Jambelí, Playas, Engabao, Chanduy, Anconcito, Salinas, Punta de Carnero, San Pablo, Montañita, Ayampe, Puerto Cayo, Manta, Crucita, Bahía de Caráquez, Pedernales, Cojimíes, Muisne, Las Palmas, Las Peñas y Bocana de Lagarto.

La entidad reporta 27 playas con amenaza media. El mapa también contempla una categoría de amenaza baja para otros puntos de la costa continental e insular. ❓ ¿Qué riesgos puede generar el oleaje en las playas de Ecuador? El oleaje puede provocar olas que rompan con mayor fuerza y generar corrientes de resaca, que representan un riesgo para quienes ingresan al mar.

El evento previsto entre el 20 y el 22 de octubre de 2026 afecta tanto a la costa continental como a la región insular. Se recomienda prestar atención a las advertencias oficiales antes de realizar actividades en las playas. ❓ ¿Cómo se determina el nivel de amenaza por oleaje en las playas de Ecuador? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos determina los niveles de amenaza con base en los pronósticos de altura de las olas en las playas con incidencia turística.

El monitoreo clasifica las playas en niveles de amenaza alta, media y baja. La entidad mantiene la vigilancia del evento mediante información sobre las condiciones previstas del oleaje en las zonas costeras del país.

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