Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La coordinación técnica frente a las condiciones hidrológicas adversas cobra relevancia al tiempo que el ministro Luque pide máxima alerta a municipios ante nuevo temporal que impactará diversas localidades durante la tarde y noche de este martes 27 de octubre de 2026. A través de un pronunciamiento oficial emitido en sus redes sociales, el titular de la cartera ministerial demanda a las administraciones locales y comités de socorro reforzar la vigilancia en sectores críticos y mantener activos sus protocolos de auxilio.

El ministro Luque pide máxima alerta a municipios

El llamado oficial exige presencia inmediata de los equipos de auxilio territorial.

La disposición ministerial exhortó a los alcaldes, prefectos, organismos de primera respuesta y al Ejecutivo desconcentrado a desplegar sus cuadrillas operativas en el terreno para actuar sin retrasos ante posibles inundaciones.

Dentro de este requerimiento, Luque hizo un énfasis específico en el Municipio de Guayaquil, solicitando sostener el monitoreo continuo en los puntos más vulnerables y tener listos los planes de evacuación de agua acumulada. De manera paralela, el funcionario aconsejó a los habitantes adoptar medidas de planificación anticipada frente a la saturación del tránsito y las condiciones climáticas.

Coincidencia crítica de pleamar con horarios de traslado

Los informes oceanográficos advierten sobre complicaciones de drenaje en las calles.

Conforme a los datos emitidos por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), se prevén escenarios donde las lluvias intensas coincidan con la ventana horaria de marea alta, estimada entre las 17:00 y las 21:00.

Las autoridades recalcaron que la sincronización de aguas pluviales con la pleamar del estuario, sumada a la masiva movilidad urbana que caracteriza el final de la jornada laboral, podría reactivar los anegamientos viales observados en jornadas anteriores.

Ventana de intensidad y pronóstico técnico del Inamhi

Los análisis meteorológicos establecieron horarios para el inicio de los aguaceros.

De acuerdo con la Advertencia a Corto Plazo Nro. 010-2026 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se anticipan precipitaciones de intensidad muy alta con volúmenes superiores a los 40 milímetros (>40 mm) en varios sectores del territorio nacional.

En el caso puntual de Guayaquil, los análisis técnicos prevén que los episodios de mayor rigor comiencen a manifestarse a partir de las 15:30 presentándose con lluvias catalogadas de moderadas a fuertes.

Localidades bajo amenaza muy alta y evaluación de El Niño

Los organismos de socorro activaron mesas de trabajo para contingencias regionales.

El boletín del Inamhi situó en nivel de amenaza muy alta a cantones específicos de Guayas (Guayaquil, Durán, Milagro, Samborondón, Balao, Naranjito, Naranjal, Playas, Balzar y El Empalme), Los Ríos, El Oro y Bolívar.

En este marco, como presidente del COE Nacional, Roberto Luque lideró un encuentro con la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, y representantes de Guayas, El Oro y Santa Elena para analizar los escenarios derivados del Fenómeno de El Niño y articular mecanismos preventivos orientados a precautelar la seguridad ciudadana.

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