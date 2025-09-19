El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, este viernes, 19 de septiembre de 2025, reiteró que las clases en las instituciones educativas de Ecuador se desarrollan con normalidad frente al paro nacional anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El paro nacional y las acciones para las clases

Desde la Cartera de Estado indicaron que, como ya informaron este 18 de septiembre, mantiene monitoreos permanentes para garantizar la seguridad en los planteles y la continuidad del servicio educativo.

Frente a cualquier variación y emergencia, el Ministerio aseguró que activará de forma inmediata los planes de contingencia.

Esas acciones podrían incluir la transición a la modalidad no presencial. Sin embargo, el Ministerio no ha ampliado la información, más allá de que se garantizará la continuidad educativa.

Los antecedentes a la convocatoria

La Conaie, este jueves, 18 de septiembre, se reunió en Riobamba y decidieron convocar al paro nacional inmediato e indefinido. No obstante, al menos este viernes, no se registraron acciones, como cierres de vías u otras medidas de hecho.

Así que las clases no experimentaron ninguna variación a escala nacional, de acuerdo con los reportes oficiales.

Las resoluciones de la Conaie para el paro

Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país.

