La Unión Nacional de Educadores (UNE), este viernes, 19 de septiembre, dio una rueda de prensa y la dirigencia anunció nuevas movilizaciones en apoyo al paro nacional definidio por la Confederación de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Más noticias

UNE anuncia movilizaciones con el paro nacional en Ecuador

Andrés Quisphe, presidente de la UNE, informó que se sumarán a la Conaie y otros grupos sociales por el retiro del subsidio al diésel y las políticas económicas decretadas por el presidente Daniel Noboa.

Desde la organización adelantaron que se concentrarán el próximo 23 de septiembre y pedirán la derogatoria del decreto que puso fin al subsidio del diésel, dando paso al incremento de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

La dirigencia de la UNE indicó que las protestas se desarrollarán en 23 provincias de Ecuador.

#RuedaDePrensa

✊Este 23 de septiembre salimos a las calles en 23 provincias del país. Ratificamos nuestra movilización y nos unimos al Paro Nacional convocado por el Movimiento Indígena.#MovilizacionNacional #ParoNacional pic.twitter.com/KN2NciPDM0 — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) September 19, 2025

Las resoluciones de la Conaie

Tras confirmar el paro nacional, desde la dirigencia hicieron un llamado a todas las organizaciones populares, a los pueblos y nacionalidades, a generar una jornada de unión nacional. Esto debido a que la eliminación del subsidio del diésel afecta al bolsillo de los ecuatorianos.

Desde la dirigencia se indicó que creen que todos juntos “podemos superar la crisis que vive el Ecuador”. Además, se mencionó la necesidad de la construcción de una agenda nacional.

Las resoluciones de la Conaie

Este 18 de septiembre de 2025, la Conaie mantuvo una reunión extraordinaria en Riobamba, donde decidieron convocar al paro nacional inmediato e indefinido.

Tras la asamblea, la organización informó las resoluciones:

Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas , comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país.

, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país. La derogatoria inmediata del Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles.

Denunciar y rechazan las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional, acogerse al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH a permanecer vigilantes .

. Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades que afectan la naturaleza, el agua y producción de alimentos, revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha , Las Navas, Palo Quemado, entre otros. Bravo. Bravo.

, Las Navas, Palo Quemado, entre otros. Bravo. Bravo. Declarar en estado de excepción comunitaria en los territorios de pueblos y nacionalidades en el marco del Estado plurinacional, por lo cual se prohíbe el ingreso de la fuerza pública y llamar a la activación de las guardias comunitarias para protección de los pueblos.

Te recomendamos: