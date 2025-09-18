El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) realizó un plantón en Quito este jueves 18 de septiembre de 2025, en rechazo a la reciente eliminación del subsidio al diésel.

Plantón en la Caja del Seguro de Quito

Dirigentes y miembros del FUT se encontraron la tarde de este jueves en los exteriores de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el centro norte de Quito.

El encuentro se realizó a partir a de las 16:00. En un inicio, el FUT se iba a movilizar hacia la Asamblea Nacional, sin embargo, la poca participación de personas llevó a que decidieran realizar un plantón en el lugar.

Los ciudadanos se concentraron con banderas e identificativos de la organización y sus filiales a nivel nacional.

FUT rechaza eliminación del subsidio al diésel

El FUT advirtió que la eliminación del subsidio golpea de manera directa a pequeños productores y a medianas empresas.

Mencionaron que los agricultores de arroz y leche resultan entre los más afectados por el incremento, ya que dependen del combustible para el funcionamiento de tractores y el transporte de su producción.

Edwin Bedoya, presidente del Frente se dirigió a los medios de comunicación durante el plantón:

“Aquí estamos los que no negociamos, los que no robamos, los que no somos narcotraficantes. Nos mueve el rechazo a este gobierno autoritario y a estas leyes, a la subida del diésel, a la eliminación de derechos fundamentales”, justificó el dirigente gremial.

Movilización nacional para el martes 23 de septiembre

Bedoya anticipó que la organización prepara una movilización nacional para el martes 23 de septiembre.

“El gobierno tiene su estrategia, nosotros también tenemos la nuestra; haremos saber oportunamente las medidas que se van a tomar”, advirtió el presidente del FUT.

FUT se sumará al paro nacional de la Conaie

Asimismo, el líder laboral indicó que apoyan el paro nacional anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie),

“Hay una situación de crisis económica generalizada, por eso compartimos las mismas causas. Se trata de la misma lucha. Apoyaremos el paro de la Conaie“, indicó Bedoya.

Conaie anunció un paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció un paro nacional este jueves 18 de septiembre de 2025.

Esta decisión se tomó como rechazo a las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno de Daniel Noboa, en especial, a la eliminación del subsidio al diésel.

“Cuando los pueblos nos levantamos, la historia cambia de rumbo. En 2019, 2022 frenamos las políticas neoliberales. Hoy, frente a Daniel Noboa, reafirmamos que nuestra fuerza está en la unidad y la organización colectiva”, mencionó la Conaie en un comunicado.

Si bien la Confederación no dio una fecha y hora, si anticipó que el paro es “inmediato” y que se coordinan acciones con sus tres filiales en Sierra, Amazonía y Costa: Ecuarunari, Confeniae y Conaice.

Otras organizaciones, como el FUT, anticipó una nueva marcha de carácter nacional para el martes 23 de septiembre. El Frente de Trabajadores apoyó la movilización nacional de la Conaie.

También, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) llamó a una movilización indefinida. Esta protesta está prevista desde este domingo 21 de septiembre, a las 22:00.

