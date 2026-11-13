Lluvias fuertes se esperan en Guayas, Los Ríos y Esmeraldas durante la noche del 13 de noviembre

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de intensidad variable en varias provincias de Ecuador durante la noche de este viernes 13 de noviembre y la madrugada del sábado 14. El pronóstico comprende el período entre las 19:00 y las 07:00, con precipitaciones fuertes en sectores de la Costa y la región Insular.

Guayas, Los Ríos y Esmeraldas figuran entre las provincias con mayor presencia de lluvias fuertes. El pronóstico también incluye precipitaciones normales o moderadas y lloviznas en localidades de la Sierra y la Amazonía.

Guayas, Los Ríos y Esmeraldas concentran las lluvias fuertes

En Guayas, el Inamhi prevé lluvias fuertes en Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Daule, Durán, Guayaquil, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Milagro, Naranjito, Nobol, Palestina, Pedro Carbo, Salitre, Samborondón, San Jacinto de Yaguachi, Santa Lucía y Simón Bolívar.

En Los Ríos, las precipitaciones fuertes podrían afectar a Baba, Babahoyo, Montalvo, Palenque, Pueblo Viejo y Vinces. Para Buena Fe, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia y Ventanas, el pronóstico señala lluvias normales o moderadas.

En Esmeraldas, Quinindé aparece en el nivel de lluvia fuerte. Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Río Verde y San Lorenzo tendrán precipitaciones normales o moderadas.

Manabí también registra sectores con lluvias de distinta intensidad. El pronóstico señala precipitaciones fuertes en Olmedo, Paján y Santa Ana; mientras que en otros cantones, como Manta, Portoviejo, Chone, El Carmen, Jipijapa, Junín, Pedernales y Puerto López, se esperan lluvias normales o moderadas.

Lluvias en la Sierra y la Amazonía

En la Sierra, el Inamhi prevé lluvias fuertes en Puerto Quito, provincia de Pichincha. Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos tendrán precipitaciones normales o moderadas, mientras que Mejía registrará lloviznas.

En Cotopaxi, La Maná y Pangua constan en el pronóstico de lluvia normal o moderada. Sigchos tendrá lloviznas. En Bolívar, Caluma, Echeandía y Las Naves podrían recibir lluvias de esa intensidad, mientras que Chillanes, Chimbo, Guaranda y San Miguel tendrán lloviznas.

El pronóstico también contempla lloviznas en sectores de Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Loja y Tungurahua. En esta última provincia, la previsión incluye a Baños de Agua Santa.

En la Amazonía, Morona Santiago tendrá lluvias normales o moderadas en Palora y lloviznas en Logroño, Morona, Pablo Sexto, Santiago y Sucúa. Para Pastaza, el Inamhi prevé precipitaciones normales o moderadas en Mera y lloviznas en Santa Clara.

Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe también registran pronósticos de lloviznas en distintos cantones.

Galápagos también tendrá precipitaciones

En la región Insular, el pronóstico comprende el período entre las 18:00 del viernes y las 06:00 del sábado. El Inamhi prevé lluvias fuertes en Isabela y precipitaciones normales o moderadas en San Cristóbal y Santa Cruz.

El mapa meteorológico distingue cuatro niveles de intensidad: llovizna, lluvia normal o moderada, lluvia fuerte y tormenta. La previsión señala los cantones con mayor probabilidad de precipitaciones durante el horario indicado; en el resto del día, las lluvias podrían ser más débiles o no presentarse.

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