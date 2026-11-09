Inamhi prevé precipitaciones fuertes en Orellana y Sucumbíos este 10 de noviembre

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de distinta intensidad en varias provincias de Ecuador para este martes 10 de noviembre de 2026. El pronóstico comprende el período entre las 07:00 y las 19:00, aunque el organismo especifica franjas diferentes para cada provincia y cantón.

Orellana y Sucumbíos registran los niveles de mayor intensidad en la Amazonía, con lluvias fuertes en Aguarico y Cuyabeno. El pronóstico también incluye precipitaciones normales o moderadas y lloviznas en localidades de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Lluvias fuertes en dos cantones de la Amazonía

En Orellana, el Inamhi prevé lluvias fuertes durante la mañana y la tarde en Aguarico. En el cantón Orellana pronostica precipitaciones normales o moderadas, mientras que La Joya de los Sachas y Loreto tendrán lloviznas.

Sucumbíos también registra lluvias fuertes en Cuyabeno durante las dos franjas del día. Putumayo y Shushufindi tendrán precipitaciones normales o moderadas; Cascales y Lago Agrio, lloviznas.

En Morona Santiago, Taisha tendrá lluvias normales o moderadas durante la mañana y la tarde. Gualaquiza, Morona, Pablo Sexto y Tiwintza registrarán lloviznas.

Para Napo, el pronóstico ubica lluvias normales o moderadas en Tena durante la tarde. Archidona, Carlos Julio Arosemena Tola, El Chaco y Quijos tendrán lloviznas en ese mismo período. En Pastaza, Arajuno y Pastaza registrarán precipitaciones normales o moderadas, mientras que Mera y Santa Clara tendrán lloviznas. En Zamora Chinchipe, el pronóstico contempla lloviznas en toda la provincia durante la mañana.

Pronóstico de lluvias en la Sierra

La Sierra tendrá precipitaciones principalmente al final de la tarde. En Bolívar, Caluma, Echeandía y Las Naves registrarán lluvias normales o moderadas. Chillanes, Chimbo, Guaranda y San Miguel tendrán lloviznas.

En Cotopaxi, La Maná y Pangua tendrán lluvias normales o moderadas; Pujilí y Sigchos, lloviznas. Pichincha registra precipitaciones normales o moderadas en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.

El pronóstico también contempla lloviznas en Azuay, en los cantones Camilo Ponce Enríquez, Chordeleg, Cuenca, Girón, Pucará, San Fernando, Santa Isabel y Sígsig. En Cañar, las localidades con esta previsión son Azogues, Cañar, El Tambo, La Troncal y Suscal.

En Chimborazo, las lloviznas podrían presentarse en Alausí, Chunchi y Cumandá. Imbabura registra esta misma condición en Las Golondrinas. En Loja, el pronóstico incluye Calvas, Celica, Chaguarpamba, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Sozoranga y Zapotillo. En Tungurahua, Baños de Agua Santa tendrá lloviznas al final de la tarde.

Costa: precipitaciones durante la mañana y la tarde

En Guayas, el Inamhi prevé lluvias normales o moderadas durante la mañana en Balao, El Piedrero, El Triunfo, General Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Marcelino Maridueña, Naranjito y Pedro Carbo.

En Alfredo Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, Guayaquil, Milagro, Naranjal, Nobol, Palestina, Playas, Salitre, Samborondón, San Jacinto de Yaguachi, Santa Lucía y Simón Bolívar se esperan lloviznas.

Manabí tendrá precipitaciones normales o moderadas en El Carmen, Jaramijó, Manga del Cura, Manta, Montecristi, Paján, Portoviejo, Puerto López y San Vicente. En 24 de Mayo, Bolívar, Chone, Flavio Alfaro, Jama, Jipijapa, Junín, Olmedo, Pedernales, Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, Sucre y Tosagua se prevén lloviznas.

En El Oro, Chilla, Las Lajas y Piñas tendrán lluvias normales o moderadas durante la tarde. Arenillas, Atahualpa, El Guabo, Huaquillas, Machala, Pasaje, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma registrarán lloviznas.

Para Esmeraldas, el pronóstico señala lluvias normales o moderadas en Eloy Alfaro y lloviznas en Quinindé y San Lorenzo, al final de la tarde. En Los Ríos, Babahoyo, Buena Fe, Montalvo y Valencia tendrán precipitaciones normales o moderadas; Baba, Mocache, Palenque, Puebloviejo, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Ventanas y Vinces registrarán lloviznas.

En Santa Elena, el cantón Santa Elena tendrá lluvias normales o moderadas durante la mañana y la tarde. La Libertad y Salinas registrarán lloviznas. Santo Domingo de los Tsáchilas tendrá precipitaciones normales o moderadas en toda la provincia al final de la tarde.

Galápagos tendrá lluvias durante la tarde

El pronóstico para Galápagos comprende el horario de 06:00 a 18:00. Durante la tarde, Isabela y Santa Cruz tendrán lluvias normales o moderadas, mientras que San Cristóbal registrará lloviznas.

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