Ley de Inquilinato propone que arrendatarios cobren 10% extra si el dueño no repara los daños de la casa

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El mantenimiento de las viviendas alquiladas y el reparto de responsabilidades económicas entre propietarios y arrendatarios tendrán un nuevo marco regulatorio. Dentro del proyecto de reforma a la Codificación de la Ley de Inquilinato, los arrendatarios que no reciban atención del propietario tras notificar fallas estructurales podrán ejecutar directamente las reparaciones pendientes y descontar cada centavo invertido de los cánones mensuales, aplicando además un recargo del 10% a su favor por las molestias y la omisión ocasionada.

Obras y reparaciones en la reforma a la Ley de Inquilinato

La normativa en discusión busca resolver las frecuentes disputas sobre el deterioro físico de las unidades habitacionales. Si el arrendador no atiende los arreglos que legalmente le corresponden tras una notificación escrita o una disposición de la autoridad competente, el inquilino queda facultado para asumir las obras necesarias.

El monto gastado, debidamente sustentado con facturas, se restará del pago mensual del alquiler junto con el 10% adicional. Además, si el inmueble sufre deterioros que disminuyan sus condiciones de habitabilidad por causas no atribuibles al ocupante, este podrá exigir una reducción proporcional del arriendo mientras persista el problema.

Multas por negligencia del inquilino y suspensión de servicios

El régimen disciplinario también contempla sanciones directas para proteger el patrimonio del propietario. En los casos en que el arrendatario cause averías y rehúse repararlas, o si por su negligencia se llega a cortar el suministro de servicios básicos en el predio, deberá cancelar una multa equivalente a un canon mensual de arriendo en beneficio del arrendador.

Si dicha conducta se repite, la penalización ascenderá al pago de tres cánones mensuales completos, reforzando la obligación de cuidar el bien entregado.

Límites a la garantía y prohibición de incrementos arbitrarios

Junto al régimen de arreglos, la reforma a la Ley de Inquilinato formaliza el cobro de la garantía con un techo máximo de dos cánones mensuales, dejando atrás exigencias de tres o más meses. Para su reintegro, se fijan cinco días para que el arrendador presente reclamos justificados con inventario y fotografías, cinco días de respuesta para el ocupante y 15 días posteriores para la devolución del saldo.

Asimismo, los contratos tendrán una duración no menor a dos años, periodo durante el cual el propietario tendrá prohibido elevar el valor mensual pactado de manera unilateral.

Obligatoriedad de contratos escritos y formato digital

La propuesta legislativa suprime de forma definitiva los acuerdos de palabra que permitía la ley anterior. Todos los convenios bajo el amparo de la reforma a la Ley de Inquilinato deberán celebrarse por escrito en soporte físico o electrónico, incluyendo datos de las partes, inventario de bienes muebles, canon, plazos y domicilios electrónicos, concediendo un plazo de 180 días para que los municipios adecuen plataformas digitales de registro.

Esta modernización responde a una realidad demográfica donde los hogares en alquiler crecieron de 820 000 a 1,08 millones entre 2010 y 2025, representando al 36% de las familias del país.

Freno a la votación en el Pleno y ajustes en comisión

A pesar de que el informe para segundo debate constaba en el orden del día del Pleno para este 1 de octubre de 2026, la votación definitiva no se ejecutará de inmediato. Esteban Torres, primer vicepresidente del Legislativo y jefe de bancada de ADN, confirmó que el texto de la reforma a la Ley de Inquilinato retornará a la Comisión de Justicia para incorporar precisiones técnicas en torno a la digitalización, la protección recíproca de las partes y la celeridad en los juicios de desahucio antes de regresar al debate final de los 151 asambleístas.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo funciona el cobro del 10 % extra si el dueño no repara la vivienda?

El inquilino ejecuta la obra, descuenta el valor de las mensualidades y suma un 10 % adicional a su favor.

El mecanismo se activa si el propietario no realiza los trabajos tras las notificaciones escritas o disposiciones de la autoridad.

❓ ¿Qué ocurre si la casa pierde habitabilidad sin culpa del inquilino?

El arrendatario tiene derecho a solicitar una reducción proporcional del canon de arriendo.

La rebaja económica aplica de forma temporal mientras persistan las condiciones de deterioro en la vivienda.

❓ ¿A cuánto asciende la multa para el inquilino que causa daños o cortes de servicios?

Una multa de un canon mensual y de tres cánones en caso de reincidencia.

La sanción económica debe cancelarse directamente a favor del dueño del inmueble por los perjuicios provocados.

❓ ¿Qué plazo tiene el propietario para devolver la garantía al finalizar el arriendo?

15 días posteriores a la resolución de reclamos y descuentos justificados.

La reforma fija un máximo de dos meses de garantía y exige inventarios y fotografías para sustentar cualquier deducción.

❓ ¿Por qué se suspendió la votación de la ley en el Pleno legislativo?

El proyecto regresará a la Comisión de Justicia para recibir ajustes técnicos antes del debate final.

La bancada de ADN confirmó que se perfeccionarán temas relacionados con registros digitales y procesos de desahucio previo al pronunciamiento de los 151 legisladores.

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