Lavinia Valbonesi despide con emotivo mensaje a Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan

La primera dama, Lavinia Valbonesi, expresó su dolor por la muerte de Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany Hollihan, quienes mantenían una relación cercana con la pareja presidencial. Hollihan era, además, madrina de uno de los hijos de Valbonesi y del presidente Daniel Noboa.

Valbonesi publicó un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de la pareja. Acompañó sus palabras con varias fotografías de momentos especiales que compartieron juntos y con dos imágenes de Stephany Hollihan junto a cada uno de sus hijos.

El mensaje de Lavinia Valbonesi tras la muerte de la pareja

La primera dama manifestó en su publicación la dificultad de afrontar la pérdida de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan. Su mensaje reflejó el impacto que causó en ella la noticia del fallecimiento.

“Qué vamos a hacer sin ustedes? Quisiera que alguien me pellizque y me diga que todo esto es un mal sueño, que nada de esto está pasando. Dios, te estás llevando pedazos de mi corazón”, escribió.

También se refirió al dolor que enfrenta tras la muerte de sus amigos cercanos. “No sé cómo se supone que uno sigue después de tanto dolor. Solo sé que los voy a extrañar toda la vida”, agregó Valbonesi.

La Primera Dama también atravesó hace pocos días la pérdida de su bebé. Tras ese hecho, ella se pronunció en sus redes sociales.

Michele Sensi-Contugi, de 44 años, dirigía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Inteligencia Estratégica, desde enero de 2024. Era amigo personal del presidente Noboa y uno de sus funcionarios de mayor confianza. Además, tuvo un breve paso por el Ministerio de Gobierno, que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año.

El presidente Daniel Noboa también publicó un mensaje para la pareja

El presidente Daniel Noboa también publicó un emotivo mensaje ante la pérdida de Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany Hollihan. “El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros”, dijo.

Además, destacó la ayuda de Michele en momentos difíciles y lamentó que no pueda estar en los que se le presenten en el futuro. Noboa lo resaltó como una persona “leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones que pocos estaban dispuestos a enfrentar”.

En su mensaje, Daniel Noboa destacó que la pareja fallecida no solamente era amiga sino familia y expresó lo difícil que es entender lo que sucedió: “A mí todavía me cuesta entender que ya no estén”.

El Presidente destacó que sus hijos eran lo más importante y por ello realizó una promesa: “Vamos a cuidarlos y acompañarlos como sabemos que ellos lo habrían hecho por los nuestros”.

El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros.



Michele estuvo a mi lado en algunos de los momentos más difíciles de estos años. Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones… pic.twitter.com/NLJme76bxB — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 20, 2026

Ecuador declara tres días de duelo nacional

El presidente Daniel Noboa declaró este miércoles tres días de duelo nacional por la muerte de Sensi-Contugi y Stephany Hollihan. Ambos fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

Noboa firmó el decreto ejecutivo desde China, donde realiza una visita oficial. El duelo nacional se cumplirá el jueves, viernes y sábado. Durante esos días, la Bandera de Ecuador permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos.

El mandatario también ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior coordinar con los familiares de Sensi-Contugi la organización de un funeral de Estado.

El accidente ocurrió este miércoles a las 09:13, hora local, equivalentes a las 06:13 GMT. El helicóptero en el que viajaban se estrelló en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

El siniestro dejó siete fallecidos: seis pasajeros y el piloto. Entre las víctimas estuvieron el director de Inteligencia y su esposa.

En el decreto, Noboa destacó que Sensi-Contugi sirvió al Estado con “compromiso, entrega y profundo sentido de responsabilidad”. También señaló que aportó, “desde cada una de las funciones que le fueron confiadas a la defensa de los intereses nacionales y el bienestar del país”.

Además, el presidente dispuso en otro decreto que la Casa Militar Presidencial otorgue medidas de seguridad y protección a los hijos de Sensi-Contugi y a otros familiares que las requieran, después de realizar los respectivos informes de riesgo.

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