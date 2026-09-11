Un incendio en edificio de Tonsupa causa alarma

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Una alerta por fuego movilizó a los equipos de socorro de la provincia de Esmeraldas este jueves 10 de septiembre de 2026. La presencia de un incendio en un edificio de gran altura en Tonsupa, demandó labores operativas inmediatas para sofocar las llamas y precautelar la integridad física de quienes se encontraban dentro de la infraestructura.

Emergencia por el incendio en edificio de Tonsupa

El evento se reportó alrededor del mediodía en la planta baja de la torre Fontaine Blue, localizada puntualmente en el sector Club del Pacífico, perteneciente a la parroquia Tonsupa del cantón Atacames.

Al recibir la notificación, las cuadrillas operativas del Cuerpo de Bomberos de Atacames se movilizaron hasta el punto para ejecutar maniobras directas de extinción del fuego.

Propagación de humo en la torre habitacional

La magnitud del siniestro generó densas columnas de humo de tonalidad oscura que ascendieron varios metros de altura en los exteriores del predio. La humareda ingresó y contaminó diversos espacios del inmueble, el cual posee una altura aproximada de 20 niveles y funciona, también como complejo hotelero y condominio de departamentos privados.

Maniobras de control y enfriamiento del fuego

El personal bomberil desplegó acciones tácticas orientadas a mitigar la radiación y contener el avance del fuego hacia plantas superiores u otros bloques de la construcción.

Luego de apagar el núcleo de las llamas, los uniformados procedieron con tareas de enfriamiento sobre las estructuras calientes y desarrollaron una inspección para descartar la existencia de focos secundarios que pudieran reactivar la combustión.

Evaluación técnica e impacto en el predio

El informe emitido por las entidades de auxilio confirmó que el procedimiento oportuno evitó un deterioro mayor en las instalaciones materiales y redujo la exposición al peligro para las personas presentes en el inmueble.

Tras la finalización de las tareas de inspección de las zonas perjudicadas y la ventilación del lugar, las autoridades operativas ratificaron que el percance no provocó víctimas ni personas heridas.

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