Un hospital del IESS en Guayaquil suspende citas y cirugías por inundación

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El desbordamiento de aguas lluvias provocó el anegamiento del Hospital del Día Norte Tarqui, único hospital del IESS en Guayaquil que debió frenar de emergencia sus actividades ambulatorias e intervenciones quirúrgicas este lunes 26 de octubre de 2026. La filtración de agua hacia el interior de sus instalaciones obligó a las autoridades a suspender la atención médica programada para resguardar la integridad de los afiliados, del personal sanitario y proteger los equipos tecnológicos de la casa de salud.

Suspensión de citas y cirugías en un hospital del IESS en Guayaquil

La entrada de agua obligó a tomar medidas operativas urgentes en este hospital del IESS en Guayaquil.

Ante el ingreso de agua, en el Hospital del Día Norte Tarqui se dispuso la reprogramación de citas médicas para las próximas 24 horas y de cirugías para las próximas 48 horas, únicamente en esta unidad afectada.

Planes preventivos en las demás unidades médicas de la ciudad

Las restantes dependencias sanitarias de la urbe continuaron su atención bajo esquemas de contingencia.

La red asistencial activó medidas inmediatas para blindar el funcionamiento regular de los centros de salud ante la persistencia de las lluvias en la ciudad. El plan preventivo busca asegurar la continuidad en los tratamientos de los pacientes, cuidar al equipo de médicos y enfermeros en sus turnos y evitar afectaciones o desperfectos en el equipamiento médico e instrumental quirúrgico.

Calles anegadas en accesos y reclamo a las alcaldías

El agua estancada en las vías exteriores generó tropiezos en la movilidad de los usuarios.

Las precipitaciones originaron anegaciones en varias arterias viales, lo que impidió el arribo expedito de los afiliados hacia las distintas dependencias de salud. En este escenario, la institución exhortó formalmente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a ejecutar tareas de mitigación, limpieza y mantenimiento correctivo en las redes de drenaje y evacuación pluvial para despejar las vías y garantizar un acceso seguro hacia los hospitales.

Alerta ante la temporada invernal y el fenómeno de El Niño

La entidad sanitaria advirtió sobre la urgencia de estructurar una planificación territorial anticipada junto a las diversas autoridades competentes para responder a las emergencias. Esta articulación preventiva apunta a neutralizar las amenazas asociadas al régimen de precipitaciones en la Costa y minimizar la posible afectación del fenómeno de El Niño sobre la infraestructura hospitalaria del país.

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