Gobierno entrega bonos de contingencia a 1 864 familias afectadas por inundaciones en Machala

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Un total de 1 864 familias afectadas por las inundaciones en Machala, provincia de El Oro, recibieron bonos de contingencia del Gobierno nacional. La entrega, que se realizó este martes 10 de noviembre de 2026, representó una inversión superior a los 566 000 dólares.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano canalizó estas ayudas económicas como parte de los mecanismos de protección para los hogares damnificados por emergencias. El presidente Daniel Noboa participó en la jornada de entrega de los recursos.

La asistencia económica forma parte de un programa que también registra entregas en otras provincias del país. Entre el 29 de agosto y el 10 de noviembre de 2026, el Ejecutivo habilitó 7 497 bonos de contingencia a escala nacional, con una inversión total de 2,5 millones de dólares.

Bonos de contingencia en Ecuador: cifras de las ayudas

Los datos del Gobierno muestran que la entrega en Machala representa una parte de las ayudas económicas que el Ejecutivo distribuyó durante el período de referencia. En esta ciudad de El Oro, los recursos llegaron a 1 864 hogares que sufrieron las consecuencias de las inundaciones.

Los bonos buscan contribuir a la recuperación de las familias damnificadas. Los testimonios de dos beneficiarias reflejan algunos de los gastos que cubren con este aporte, desde la reposición de bienes domésticos hasta la compra de alimentos y medicamentos.

Evelyn Noboa explicó que el dinero le permitirá recuperar parte de los artefactos que perdió por efecto del agua. “Es una gran ayuda porque así podemos arreglar nuestros artefactos que se dañaron o, precisamente, comprar lo que necesitamos”, expresó.

Albergue temporal atendió a 43 personas

Durante su visita a Machala, el presidente Daniel Noboa recorrió el coliseo de la Universidad Técnica de Machala (Utmach), que funcionó como espacio de alojamiento temporal para las personas afectadas por las inundaciones.

En octubre, este lugar brindó atención a 43 personas. La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, detalló que el espacio cuenta con áreas de descanso, alimentación, servicios higiénicos y zonas recreativas.

Estas instalaciones formaron parte de la respuesta ante las emergencias que provocaron las inundaciones en la ciudad. El recorrido permitió conocer las condiciones de los espacios que acogieron a las personas durante la contingencia.

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