Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Estudiantes con tratamientos de salud reciben educación en hospitales o a domicilio, a través de un programa del Gobierno, implementado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que atiende a niños, niñas y adolescentes que atraviesan procesos médicos y no pueden asistir a las aulas. Este jueves 17 de septiembre, la ministra Gilda Alcívar inauguró el año lectivo 2026 – 2027, en la Sierra y Amazonía, en esta modalidad.

El programa del Gobierno para que estudiantes con tratamientos de salud reciban educación en hospitales o a domicilio

El Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, implementado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en articulación con el Ministerio de Salud Pública, tiene el objetivo de garantizar que los estudiantes mantengan su proceso educativo mientras cumplen con sus tratamientos médicos o atraviesan períodos de recuperación.

En Ecuador, niñas, niños y adolescentes que no pueden asistir regularmente a una institución educativa reciben acompañamiento pedagógico en hospitales o en sus domicilios, de acuerdo con su condición de salud, informó el Ministerio de Educación.

Más de 21 000 atenciones educativas en 2026

Durante el primer semestre de 2026, se registraron 21 096 atenciones educativas en 97 aulas hospitalarias y domiciliarias a escala nacional.

En este proceso participaron 156 docentes, quienes brindan acompañamiento pedagógico a estudiantes que, debido a su condición de salud, no pueden acudir regularmente a sus establecimientos educativos.

El Ministerio señala que el modelo busca garantizar el acceso, la permanencia, el aprendizaje y la culminación de los estudios de los estudiantes que atraviesan procesos de hospitalización, tratamiento o recuperación.

Quito registró casi 10 000 atenciones en el período 2025-2026

En el Distrito Metropolitano de Quito, durante el período lectivo 2025-2026, se brindaron 9 961 atenciones educativas en 19 establecimientos de salud.

Para esta labor participaron 37 docentes, que acompañaron a niñas, niños y adolescentes mientras recibían atención médica.

La estrategia permite que los estudiantes mantengan el vínculo con sus actividades escolares y continúen desarrollando sus aprendizajes durante su permanencia en una casa de salud.

El Baca Ortiz tendrá atención educativa para unos 200 estudiantes

El Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en Quito, también forma parte de esta estrategia.

Durante el período lectivo, aproximadamente 200 niñas, niños y adolescentes recibirán atención educativa mientras permanecen en esta casa de salud para cumplir con sus tratamientos médicos.

Además del acompañamiento pedagógico, los estudiantes reciben apoyo psicopedagógico durante su recuperación, con el propósito de mantener la continuidad de su proceso educativo.

Inauguración del año lectivo 2026 – 2027 régimen Sierra – Amazonía

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar García, participó en la inauguración del año lectivo Sierra-Amazonía 2026-2027 en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz.

“Hoy, nuestras aulas están en un lugar diferente, pero tienen el mismo propósito: acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que puedan seguir aprendiendo, avanzando y, sobre todo, soñando”, señaló la ministra.

Alcívar agregó que el programa se fortalece con docentes permanentes, mobiliario, materiales pedagógicos, libros y recursos tecnológicos, además del acompañamiento de profesionales de inclusión y asesoría técnica a los establecimientos de salud.

La educación continúa durante los tratamientos

El modelo establece mecanismos para que la situación de salud de un estudiante no interrumpa su trayectoria educativa. De esta manera, las actividades pedagógicas pueden desarrollarse mientras el niño, niña o adolescente permanece hospitalizado o, cuando corresponde, desde su domicilio.

Adriana Peñafiel, madre de familia que participó en la jornada de inauguración, destacó la importancia de mantener la educación durante los procesos médicos.

“Hoy estamos celebrando algo mucho más grande: la oportunidad de continuar aprendiendo, de mantener los sueños vivos y de demostrar que una enfermedad o una hospitalización no deben convertirse en una barrera para ejercer el derecho a la educación”, manifestó.

La atención hospitalaria y domiciliaria busca, así, que los estudiantes puedan continuar con sus aprendizajes y mantener su vínculo con el sistema educativo mientras atraviesan sus tratamientos y procesos de recuperación.

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