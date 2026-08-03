Ministerio de Educación abre 1 531 plazas para docentes en Ecuador con Educa Empleo

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la apertura de 1 531 vacantes docentes para incorporar profesionales a instituciones fiscales y fiscomisionales antes del inicio del año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía.

Detalles sobre las vacantes laborales en el Ministerio de Educación con Educa Empleo en Ecuador

Las plazas se adjudicarán mediante contratos ocasionales y nombramientos provisionales. Los docentes seleccionados recibirán una remuneración mensual de 817 dólares.

Las postulaciones estarán habilitadas el martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026. Los interesados deberán ingresar al portal www.educacion.gob.ec, específicamente en el apartado correspondiente a Educa Empleo Docente.

🎥 ¡Abrimos 1.531 nuevas vacantes para docentes! 👩🏻‍🏫



A través de #EducaEmpleo incorporamos profesionales de la educación antes del inicio del año lectivo 2026-2027 del régimen #SierraAmazonía.



📅 Postula este 4 y 5 de agosto de 2026 a través del portal oficial:… pic.twitter.com/lPNPgI6qAO — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) August 3, 2026

Requisitos para los aspirantes

Título de tercer nivel registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador ( Sniese ).

). No mantener una relación laboral vigente con el Ministerio de Educación bajo la Ley Orgánica de Educación Intercultural ( LOEI ) o la Ley Orgánica del Servicio Público ( Losep ).

) o la Ley Orgánica del Servicio Público ( ). No estar inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Para las plazas de Educación Intercultural Bilingüe y de Inglés, se aplicarán requisitos específicos, dependiendo de cada vacante disponible.

Aumento en la incorporación de docentes

El Gobierno de Daniel Noboa sostiene que más de 20 000 docentes han ingresado al sistema educativo durante su administración mediante diferentes convocatorias de Educa Empleo.

Estas nuevas incorporaciones buscan cubrir las necesidades de personal y garantizar la continuidad de las clases durante el próximo año lectivo.

Vacantes laborales en el Ministerio de Educación con Educa Empleo; preguntas frecuentes

❓¿Cuántas vacantes docentes abrirá el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrirá 1.531 vacantes para instituciones fiscales y fiscomisionales.

Las plazas deberán cubrirse antes del inicio del año lectivo 2026-2027 del régimen Sierra-Amazonía. ❓¿Cuándo se podrá postular a las vacantes de Educa Empleo? Las postulaciones estarán habilitadas el martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026.

El trámite se realizará en el portal del Ministerio de Educación, dentro del apartado de Educa Empleo Docente. ❓¿Qué tipo de contrato y salario recibirán los docentes seleccionados? Las vacantes se adjudicarán mediante contratos ocasionales y nombramientos provisionales.

Los profesionales seleccionados recibirán una remuneración mensual de 817 dólares. ❓¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes? Los postulantes deberán contar con un título de tercer nivel registrado en el SNIESE y no estar inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Tampoco podrán mantener una relación laboral vigente con el Ministerio de Educación bajo la LOEI o la LOSEP. Las plazas de Inglés y Educación Intercultural Bilingüe tendrán requisitos específicos. ❓¿Cuándo deberán incorporarse los docentes seleccionados? Quienes superen el proceso deberán ingresar a sus puestos antes del comienzo del nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía.

Las incorporaciones buscan cubrir necesidades de personal y garantizar la continuidad de las clases en instituciones fiscales y fiscomisionales.

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