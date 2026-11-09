61% de estudiantes de Santa Cruz regresará a las aulas este 10 de noviembre

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Los estudiantes del cantón Santa Cruz, en Galápagos, tendrán cambios en su modalidad educativa desde este martes 10 de noviembre de 2026. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció el retorno parcial a las aulas y la continuidad de las actividades a distancia para una parte de la población estudiantil.

La decisión responde a una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal. El esquema híbrido contempla a 4 372 estudiantes de las instituciones educativas del cantón, con una distribución según las condiciones de seguridad para el desplazamiento y el estado de los planteles.

De acuerdo con el reporte ministerial, 2 669 alumnos, equivalentes al 61% del total, podrán regresar a las aulas. Los otros 1 703 estudiantes, que representan el 39%, continuarán sus actividades mediante fichas pedagógicas.

Más de 2 600 estudiantes retornarán a las aulas

El retorno presencial contempla a los alumnos que pueden trasladarse de forma segura hasta sus instituciones educativas y cuyos establecimientos cuentan con condiciones adecuadas para recibirlos.

Esta distribución permitirá que una parte de la comunidad educativa retome las actividades dentro de los planteles, mientras el resto mantiene el proceso de aprendizaje fuera de las aulas.

La modalidad híbrida busca responder a las condiciones actuales del cantón, en el contexto de las afectaciones que motivaron las decisiones del COE de Santa Cruz.

Tres instituciones requieren evaluaciones

El Ministerio de Educación identificó tres unidades educativas que necesitan una evaluación antes de definir su retorno presencial:

Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares.

Unidad Educativa San Francisco de Asís, campus Edén.

Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín.

Las autoridades deberán revisar las condiciones de estos establecimientos y determinar cuándo podrán recibir nuevamente a sus estudiantes. Por ahora, el anuncio ministerial no establece una fecha específica para el retorno de estas tres instituciones.

El 39% continuará con fichas pedagógicas

Los 1 703 alumnos que no regresarán todavía a las aulas continuarán sus actividades mediante fichas pedagógicas físicas o digitales.

Este mecanismo permitirá que mantengan el proceso educativo mientras las autoridades revisan las condiciones para el desarrollo de las clases presenciales.

La modalidad híbrida establece así dos grupos: estudiantes que regresan a sus planteles desde el martes 10 de noviembre y alumnos que continúan con actividades pedagógicas fuera de las aulas.

La decisión corresponde al cantón Santa Cruz y forma parte de las medidas que las autoridades educativas y locales coordinan para mantener la continuidad del servicio educativo en Galápagos.

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