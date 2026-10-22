Estudiantes de colegios públicos accederán a IA con el proyecto Aula Digital

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El sistema de educación pública da un paso hacia la modernización tecnológica con la puesta en marcha de una plataforma orientada a 2,8 millones de alumnos y 165 000 profesores a escala nacional, mediante el lanzamiento oficial que incorpora a las unidades educativas en Aula Digital. La planificación contempla una inversión proyectada en 50,65 millones de dólares hasta el año 2029, con un financiamiento inicial fijado en 8,5 millones de dólares para el período 2026. La iniciativa busca integrar aplicaciones interactivas, entornos en la nube y soluciones de inteligencia artificial en planteles fiscales desde los niveles de básica hasta la educación superior en todo el Ecuador.

Servicios tecnológicos y herramientas integradas en Aula Digital

El entorno formativo de Aula Digital reúne aplicaciones reconocidas como Google Classroom, Google Meet y Google Drive, a las que se suman los entornos de procesamiento de lenguaje natural Gemini y Gemini Notebook bajo estándares de seguridad informática y resguardo institucional de datos.

La meta de este equipamiento de software es optimizar los tiempos de planificación del cuerpo docente, fortalecer las dinámicas de aprendizaje colaborativo y adaptar los materiales didácticos a las exigencias curriculares de los chicos.

La fase de apertura prioriza a quienes cursan el Bachillerato y la Educación Superior, segmentos que ya tienen disponible el portal para habilitar sus usuarios personales.

Articulación institucional y soporte técnico nacional

El desarrollo y ejecución del proyecto está liderado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC), en colaboración directa con Google for Education y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

La estrategia forma parte de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Transformación Digital de la Educación. Dentro de este engranaje interinstitucional, CNT EP asume la responsabilidad operativa sobre la integración tecnológica de las plataformas, el soporte técnico a los usuarios y la administración continua de los entornos virtuales.

Financiamiento externo y equipamiento para planteles rurales

El componente de inclusión pedagógica se respalda en un contrato de crédito por 39,58 millones de dólares financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a cerrar la brecha de conectividad en zonas rurales del país.

Bajo este esquema de apoyo internacional, en 2025 se canalizaron 4,25 millones de dólares para dotar de 2 670 kits tecnológicos, enlaces satelitales en 1 000 instituciones educativas y la entrega de 2 728 computadoras portátiles para maestros. La programación trazada para 2026 contempla una nueva adjudicación de 730 kits tecnológicos y 6 360 computadoras de escritorio dirigidas a planteles ubicados en sectores no urbanos.

Enlace satelital y puntos de conexión comunitaria

Las tareas de infraestructura prevén además una asignación complementaria de 1,5 millones de dólares para instalar enlaces satelitales en 1 670 instituciones educativas fiscales mediante la operatividad de CNT EP y la red satelital Starlink.

Este despliegue se complementa con la operatividad de 1 012 Puntos Digitales Gratuitos que permanecen activos en distintas localidades del territorio nacional. La infraestructura apunta a sostener la navegación de alumnos y docentes para que los recursos informáticos funcionen de manera ininterrumpida en las aulas.

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