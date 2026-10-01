CAF aprueba 150 millones de dólares para educación en Ecuador

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, aprobó un préstamo de riesgo soberano de hasta 150 millones de dólares para Ecuador. Los recursos se destinarán a financiar acciones en educación, deporte y cultura, según se informó este jueves 1 de octubre de 2026.

El financiamiento respaldará el “Programa por Resultados para la Implementación de la Agenda de Educación, Deporte y Cultura del Ecuador (PpR Edudce)”.

De acuerdo con la información proporcionada, el programa será ejecutado conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (MDEPF) y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC).

Desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas

CAF señaló que el financiamiento busca apoyar la provisión y el acceso a servicios de educación y deporte, además del fortalecimiento de la gestión de la educación superior.

Los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de resultados concretos en cuatro indicadores.

El primero medirá el número de docentes y profesionales de la educación que accedan a procesos de formación permanente mediante ‘Mecapacito’, plataforma virtual del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Un segundo indicador evaluará el número de intervenciones de mantenimiento y construcción realizadas en instituciones educativas a escala nacional.

Programas deportivos y educación superior también serán evaluados

El tercer indicador contabilizará el número de beneficiarios permanentes registrados en los servicios comunitarios ‘Actívate’ y ‘Vamos a la Cancha’. Con esta medición se busca monitorear la cobertura de la práctica regular de actividad física.

El cuarto indicador estará relacionado con la educación superior. En este caso, medirá el porcentaje de solicitudes de registro y modificación de la oferta académica atendidas oportunamente en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

“A través de esta operación acompañamos los esfuerzos del Gobierno del Ecuador para consolidar sus políticas sociales, priorizando la inversión en el capital humano y la cohesión social en los territorios”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Díaz-Granados agregó que el esquema de financiamiento por resultados busca vincular los recursos con metas concretas que tengan impacto en estudiantes, docentes y familias.

Según la información proporcionada, la operación está alineada con la estrategia país de CAF en Ecuador 2025-2029, denominada “territorios que conectan, juventud que lidera y cohesión social”.

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