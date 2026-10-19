Ecuador apuesta por la inteligencia artificial en las aulas, pero enfrenta el reto de la conectividad

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El sistema educativo público del país incorpora nuevas herramientas tecnológicas con el programa Aula Digital, una iniciativa del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura que integra servicios de Google for Education y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

El proyecto plantea el uso de plataformas digitales e inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según la información oficial, la cobertura prevista alcanza a 2,8 millones de estudiantes, 165 000 docentes, 10 000 servidores administrativos, 13 035 instituciones fiscales y 54 institutos superiores.

La propuesta forma parte del Plan Nacional de Transformación Digital de la Educación. Para 2026, el Gobierno prevé una inversión inicial de USD 8,5 millones, mientras que la proyección hasta 2029 asciende a USD 50 65 millones.

📰 [BOLETÍN] El Gobierno Nacional liderado por el presidente Daniel Noboa presenta #AulaDigitalEc, una estrategia ejecutada en alianza con Google for Education y CNT que transforma la educación pública en beneficio de más de 2,8 millones de estudiantes y 165.000 docentes,… pic.twitter.com/0oDa6Utn8I — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) October 20, 2026

Qué herramientas incluye Aula Digital

El programa reúne aplicaciones de Google como Classroom, Meet y Drive, además de Gemini y Gemini Notebook. El Ministerio plantea su uso dentro de un entorno digital con controles institucionales para proteger los datos de la comunidad educativa.

Estas herramientas pueden apoyar la distribución de materiales, la comunicación entre docentes y estudiantes, la organización de actividades y el desarrollo de tareas académicas. La inteligencia artificial también figura entre los recursos previstos para adaptar actividades al nivel educativo y apoyar la planificación de las clases.

El alcance real de estas funciones dependerá de la disponibilidad de equipos, la conectividad y la capacitación de los docentes. La información difundida por el Ministerio no detalla indicadores de evaluación para medir los resultados académicos del programa.

Estudiantes de Bachillerato tendrán acceso inicial

La implementación comenzará con una primera fase para estudiantes de Bachillerato y de institutos de Educación Superior. Ellos podrán activar sus cuentas a través del portal oficial Aula Digital.

El programa también contempla recursos para jóvenes y adultos, con materiales adaptados, como videos y lecturas, y opciones de estudio flexibles. El Ministerio plantea que estas funciones favorezcan el desarrollo de competencias digitales y amplíen las alternativas de aprendizaje.

Conectividad y equipos para las zonas rurales

El componente tecnológico incluye un proyecto de conectividad y equipamiento rural con un presupuesto de USD 39,58 millones, financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), según el boletín oficial.

En 2025, el Ministerio reportó la entrega de 2 670 kits tecnológicos —con computadoras portátiles, proyectores y parlantes— a instituciones rurales, con una inversión de USD 4,25 millones. También informó sobre conectividad satelital en 1 000 instituciones y la entrega de 2 728 computadoras portátiles a docentes.

Para 2026, el plan contempla 730 kits tecnológicos y 6 360 computadoras de escritorio para establecimientos educativos rurales. Además, el Gobierno prevé destinar USD 15 millones a la expansión de la cobertura satelital en 1 670 instituciones educativas, mediante CNT y Starlink.

El proyecto también incluye una red de 1 012 Puntos Digitales Gratuitos activos en el país. La conectividad constituye uno de los principales retos para que los recursos digitales lleguen a estudiantes de comunidades alejadas de los centros urbanos.

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