Esmeraldas se queda sin luz y sin agua

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los cantones Atacames, Esmeraldas y Rioverde en la provincia de Esmeraldas afrontarán una interrupción del servicio de agua potable el próximos viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026. La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Esmeraldas (EPMAPSE) anunció que la suspensión responde a una desconexión temporal del suministro eléctrico en su planta de tratamiento, por disposición de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

La medida afectará el abastecimiento habitual en los tres cantones durante las fechas previstas. Por esta razón, EPMAPSE pidió a la ciudadanía tomar precauciones y organizar con anticipación sus necesidades de agua para el hogar, los comercios y otras actividades cotidianas.

A la falta de luz se suma la falta de agua

La desconexión temporal de energía eléctrica afectará las operaciones de la planta de tratamiento de EPMAPSE. Sin el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento, la empresa no podrá mantener el abastecimiento regular de agua potable durante el periodo anunciado.

La interrupción también alcanzará a los habitantes de Atacames y Rioverde, por lo que la entidad recomienda que las familias de los tres cantones preparen sus reservas antes del viernes 16 de octubre.

Hasta el momento, el anuncio no precisa las horas exactas de inicio y finalización de la suspensión ni el horario previsto para la recuperación del servicio en cada localidad.

Lo que recomiendan las autoridades

EPMAPSE solicitó a los usuarios almacenar agua con anticipación y administrar las reservas de forma responsable durante los dos días de interrupción.

Los hogares pueden priorizar el agua para el consumo humano, la preparación de alimentos y la higiene personal. También conviene evitar actividades que requieran grandes cantidades de agua, como el lavado de vehículos o la limpieza de patios, mientras dure la suspensión.

Los restaurantes, comercios, centros educativos y otros establecimientos que dependen del suministro también deben organizar sus actividades para reducir las afectaciones durante el corte.

No hay hora para el restablecimiento del servicio

EPMAPSE anunció la interrupción para el viernes 16 y sábado 17 de octubre, pero no estableció una hora específica para el restablecimiento del servicio. La recuperación del abastecimiento dependerá de las condiciones de la desconexión eléctrica y de la reanudación de las operaciones de la planta.

Los usuarios de Esmeraldas, Atacames y Rioverde deben mantenerse atentos a los comunicados de la empresa para conocer cualquier actualización sobre los horarios y el retorno del agua potable.

La principal recomendación es reunir agua suficiente antes del corte y utilizar las reservas con cuidado hasta que EPMAPSE confirme la normalización del servicio.

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