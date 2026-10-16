Empresas eléctricas no dan detalles sobre cronogramas de cortes de luz

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Gobierno confirmó intervenciones en las redes de transmisión y distribución para el sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026, pero todavía no existe un cronograma nacional completo con los horarios de posibles suspensiones del servicio residencial.

El presidente Daniel Noboa anunció el miércoles 14 de octubre que el país ejecutará trabajos de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico. El objetivo consiste en fortalecer la infraestructura ante los efectos que podría provocar el fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

Sin embargo, el anuncio no precisa si todas las intervenciones requerirán cortes de energía ni cuáles serán los horarios para cada provincia.

Horarios de cortes de luz aun sin cronograma

Para el sábado 17 y domingo 18 de octubre, el Gobierno anunció trabajos en las redes eléctricas del país. La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, que atiende sectores de Azuay, Cañar y Morona Santiago, comunicó trabajos de mantenimiento durante varios días de octubre.

En Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo y otras zonas bajo cobertura de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), no existe un horario general confirmado que permita anunciar cortes residenciales para toda la provincia.

Las interrupciones programadas dependen de los circuitos eléctricos y de los trabajos específicos que ejecuta cada distribuidora.

¿Cómo consultar los cortes de luz por provincia?

Las empresas eléctricas publican los avisos de mantenimiento y suspensión del servicio a través de sus canales oficiales.

Los usuarios de las zonas bajo cobertura de CNEL EP pueden consultar sus comunicados institucionales. En Azuay, Cañar y Morona Santiago, Centro Sur dispone de canales de consulta sobre interrupciones programadas.

En otras provincias, se puede revisar la información de la empresa eléctrica que atiende su localidad.

Antes de organizar sus actividades del sábado 17 y domingo 18 de octubre, conviene verificar la fecha, el horario, el circuito y el sector que constan en cada aviso. También resulta importante distinguir entre una suspensión programada y una interrupción imprevista.

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