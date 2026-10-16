EEQ responde a rumores de cortes de luz en Quito y aclara sobre supuestos horarios

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Los cortes de luz registrados en Quito durante los últimos días y los trabajos anunciados para este sábado 17 de octubre mantienen la atención de los usuarios sobre el servicio eléctrico. En medio de esa inquietud, un documento con supuestos horarios de apagones circuló en redes sociales el jueves 15 de octubre de 2026.

El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre intervenciones en la infraestructura eléctrica también generó preguntas sobre posibles afectaciones. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se pronunció sobre el documento difundido.

La Empresa Eléctrica de Quito se pronunció sobre el supuesto cronograma

A través de su cuenta oficial de X, la empresa informó que el documento no corresponde a una programación oficial de suspensiones eléctricas y desmintió que exista un cronograma de apagones para Quito.

🔴 IMPORTANTE Las noticias falsas generan confusión, miedo y desconfianza en la comunidad. Antes de compartir información, verifica su fuente y evita difundir contenidos que puedan perjudicar a otras personas. ¡Infórmese siempre por canales oficiales! 🙂 https://t.co/3QFkQMf5Dc — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) October 15, 2026

La EEQ pidió a la ciudadanía verificar la información antes de compartirla. Además, advirtió que las publicaciones falsas pueden generar confusión, miedo y desconfianza.

Qué ocurrió con los cortes del 14 de octubre

Las interrupciones del miércoles 14 de octubre afectaron a sectores de Quito y sus alrededores. Según la información difundida sobre ese incidente, una falla puntual de aislamiento en la red de distribución eléctrica provocó los cortes.

Entre las zonas con inconvenientes estuvieron Sangolquí, Alangasí, Gualo y San Antonio de Pichincha. Personal técnico de la EEQ intervino para atender la emergencia y restablecer el suministro.

Trabajos eléctricos anunciados para el 17 de octubre

El presidente Daniel Noboa informó el miércoles 14 de octubre que el Gobierno ejecutará trabajos de mantenimiento e inversión en las redes de transmisión y distribución eléctrica este sábado.

Según el mandatario, las intervenciones buscan preparar la infraestructura energética para los meses en que se prevé un mayor impacto del fenómeno de El Niño, entre finales de noviembre de 2026 y febrero de 2027.

👉 https://t.co/3jYDKEqswi || El Gobierno desmintió la desconexión semanal y desvinculó a funcionario señalando que no tolerará este tipo de equivocaciones. 👇👇👇 https://t.co/1bHTvR93Ab — El Comercio (@elcomerciocom) October 15, 2026

Hasta la información disponible sobre el anuncio, no se habían precisado los horarios, las zonas que serán intervenidas ni las posibles afectaciones al suministro.

El 5 de octubre, durante una entrevista con Radio Centro, Noboa aseguró que los hogares no enfrentarían cortes de energía. Sin embargo, las interrupciones imprevistas reportadas después y los trabajos anunciados mantienen la atención de los usuarios sobre la continuidad del servicio.

Cortes de luz en Quito generan dudas para este sábado; preguntas frecuentes

❓¿Existe un cronograma oficial de apagones en Quito? No. La Empresa Eléctrica Quito informó que el documento difundido en redes sociales el 15 de octubre no corresponde a una programación oficial de suspensiones eléctricas.

La EEQ desmintió que exista un cronograma de apagones para Quito y pidió verificar la información antes de compartirla. ❓¿Por qué hubo cortes de luz en Quito el 14 de octubre? Según la información difundida sobre ese incidente, las interrupciones se produjeron por una falla puntual de aislamiento en la red de distribución eléctrica.

Entre los sectores afectados estuvieron Sangolquí, Alangasí, Gualo y San Antonio de Pichincha, donde personal técnico trabajó para restablecer el servicio. ❓¿Habrá cortes de luz en Quito este sábado 17 de octubre? Hasta la información disponible, no se han detallado horarios, sectores ni posibles afectaciones al suministro eléctrico por los trabajos anunciados para este sábado.

El presidente Daniel Noboa informó que se realizarán intervenciones de mantenimiento e inversión en las redes de transmisión y distribución. ❓¿Por qué se realizarán trabajos eléctricos el 17 de octubre? Según Daniel Noboa, las intervenciones buscan preparar la infraestructura energética para los meses en que se prevé un mayor impacto del fenómeno de El Niño.

El periodo mencionado por el mandatario comprende desde finales de noviembre de 2026 hasta febrero de 2027. ❓¿Daniel Noboa dijo que habrá apagones en los hogares? No. El 5 de octubre, Noboa aseguró que los hogares no enfrentarían cortes de energía.

Sin embargo, después se registraron interrupciones imprevistas por fallas en la red y se anunciaron trabajos eléctricos para el 17 de octubre, sin que hasta ahora se haya informado de un cronograma de apagones.

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