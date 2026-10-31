El embalse Daule-Peripa aumenta sus descargas de agua hacia el río Daule

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron un ingreso extraordinario de caudales en la infraestructura hídrica regional, por lo que el embalse Daule-Peripa iniciará una serie de descargas preventivas y controladas de agua a partir de las 12:00 de este domingo 1 de noviembre de 2026. La maniobra técnica busca regular los volúmenes de almacenamiento de la represa, proteger la infraestructura y mitigar riesgos de inundaciones mayores en los diferentes cantones de la provincia del Guayas.

El embalse Daule-Peripa elevará su caudal a 700 metros cúbicos por segundo

La operación técnica aumentará la salida de agua hacia el río Daule a partir del mediodía.

La resolución de la empresa pública Celec EP Hidronación determinó que las descargas controladas que se vierten hacia el río Daule pasarán de 400 a 700 m³/s. Esta liberación controlada se ejecutará con el propósito directo de salvaguardar las poblaciones y controlar los excedentes acumulados tras el temporal.

De esta manera, las maniobras en el embalse Daule-Peripa permitirán manejar el volumen hídrico represado ante el persistente temporal invernal que afecta a la cuenca.

Subida progresiva del nivel del agua en las comunidades ribereñas

El comportamiento del afluente cambiará según la distancia territorial frente a la represa.

El incremento en el caudal del río Daule se manifestará de forma paulatina en las zonas bajas. La magnitud y tiempo de variación dependerá directamente de la distancia que tenga cada cantón o localidad respecto al embalse Daule-Peripa, así como de las condiciones climáticas y niveles que presente el cauce aguas abajo.

Las autoridades explicaron que el impacto no será simultáneo en todos los puntos, sino gradual conforme avance el volumen liberado por la cuenca.

Monitoreo permanente entre la Prefectura y los alcaldes

Las autoridades locales articulan acciones de seguimiento en territorio.

Frente a la apertura de compuertas y el aumento del flujo, el prefecto de Guayas, Carlos Encalada Villacís, coordina un monitoreo permanente junto a los alcaldes de los cantones situados a lo largo de la cuenca. El objetivo central de este seguimiento interinstitucional es evaluar en tiempo real el comportamiento de los afluentes y actuar con rapidez para salvaguardar vidas y proteger las zonas vulnerables situadas cuenca abajo.

Recomendaciones de seguridad para las familias cercanas a los cauces

Los pobladores deben evitar acercarse a las orillas durante las descargas.

Ante la crecida programada del afluente generada por las maniobras en el embalse Daule-Peripa, se exhortó a las familias que habitan cerca de las riberas a mantenerse en estado de alerta constante.

La disposición fundamental es evitar acercarse o realizar actividades en los cauces de los ríos mientras se ejecute la liberación de agua, además de consultar y atender únicamente las actualizaciones emitidas por los canales oficiales para prevenir cualquier incidente.

Preguntas frecuentes

❓ ¿A qué hora y en qué volumen el embalse Daule-Peripa elevará su caudal a 700 metros cúbicos por segundo?

A partir de las 12:00 del domingo 1 de noviembre de 2026, pasando de 400 a 700 m³/s.

En el marco de la operación técnica donde el embalse Daule-Peripa elevará su caudal a 700 metros cúbicos por segundo, la maniobra es ejecutada por Celec EP Hidronación. La medida responde al ingreso extraordinario de caudales por lluvias del fenómeno de El Niño, buscando controlar el almacenamiento hídrico y salvaguardar las riberas.

❓ ¿Cómo afectará a los cantones la subida progresiva del nivel del agua en las comunidades ribereñas?

El incremento será gradual y dependerá de la distancia física al embalse y del estado del afluente aguas abajo.

Al presentarse la subida progresiva del nivel del agua en las comunidades ribereñas, el tiempo de llegada y el impacto del caudal variarán entre cada cantón de la provincia del Guayas. La variación hídrica estará condicionada además por las precipitaciones locales que se presenten a lo largo del cauce.

❓ ¿Qué acciones operativas comprende el monitoreo permanente entre la Prefectura y los alcaldes?

Supervisión coordinada entre el prefecto Carlos Encalada Villacís y las autoridades municipales para proteger zonas vulnerables.

Las mesas de trabajo y el monitoreo permanente entre la Prefectura y los alcaldes se enfocan en evaluar en tiempo real el comportamiento del afluente. Esta articulación territorial permite mantener la vigilancia preventiva en cantones cuenca abajo y mitigar riesgos para la población.

❓ ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para las familias cercanas a los cauces frente al aumento del río?

Mantenerse en alerta, evitar acercarse a los cauces fluviales e informarse por canales oficiales.

Dentro de las recomendaciones de seguridad para las familias cercanas a los cauces, los organismos piden abstenerse de cruzar o realizar actividades a orillas del río Daule. El objetivo de este llamado preventivo es evitar accidentes o situaciones de riesgo mientras se ejecuta la liberación de agua.

❓ ¿Por qué motivo técnico se realizan descargas preventivas en el embalse Daule-Peripa?

Para regular los niveles de almacenamiento de la represa y evitar desbordes mayores por las lluvias.

Las descargas preventivas buscan aliviar el volumen acumulado en el embalse ante las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. La liberación controlada protege la infraestructura física de la presa y minimiza el impacto de inundaciones en los cantones del Guayas.

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