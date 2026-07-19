Ecuador ya tiene diseño ganador para su nuevo Museo Nacional

El consorcio SANAA-A0-CPA-JHS obtiene el primer lugar en el concurso arquitectónico para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador, con la propuesta “Estratos Vivos”. El proyecto alcanza 81,7 puntos, según el cálculo compuesto entre la evaluación del jurado técnico y la votación ciudadana, informó este domingo 19 de julio el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

Este consorcio ganó el diseño del Museo Nacional del Ecuador

El ministro Luque explicó en un video de su social X que el resultado final combina el 85 % de la evaluación del jurado técnico con el 15 % de la votación ciudadana. Bajo esta ponderación, “Estratos Vivos” se posiciona como la propuesta ganadora entre los tres consorcios finalistas que llegan a esta etapa del concurso, dijo

En el proceso participaron 50 681 ecuatorianos a través de la plataforma de votación digital y 10 estudios arquitectónicos que pasaron por distintas fases del concurso. Los tres equipos finalistas destacaron por la calidad técnica de sus propuestas, según la organización del concurso.

El diseño ganador corresponde al nuevo Museo Nacional del Ecuador, un proyecto que busca convertirse en un referente, expresó Luque.

¡Ya tenemos un ganador!



Con la ponderación del 85% de la evaluación del jurado técnico y el 15% de la votación ciudadana, la propuesta "Estratos Vivos", liderada por SANAA-A0-CPA-JHS, obtuvo el primer lugar con 81,7 puntos y será el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador.… pic.twitter.com/K4ATI1vnF1 — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) July 19, 2026

El concurso del Museo Nacional del Ecuador desató polémica

El proceso de selección del Museo Nacional del Ecuador atravesó una etapa marcada por controversias internas. El diseño escogido inicialmente recibió el rechazo del Gobierno, después de críticas de la ciudadanía, lo que motivó la reapertura del concurso arquitectónico en busca de una nueva alternativa.

Como publicó El Comercio el 17 de julio, en esta segunda etapa el Gobierno incorporó la opinión ciudadana en la determinación del proyecto que busca resguardar la memoria cultural ecuatoriana, según la organización del certamen.

Votación ciudadana para el diseño del Museo Nacional

La plataforma de votación inicialmente iba a cerrar el sábado 18 de julio de 2026 a las 20:00. Sin embargo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte extendió el plazo, después de solucionar intermitencias técnicas en el sistema digital durante el viernes.

Con esta ampliación, los ecuatorianos eligieron su favorito entre los tres consorcios arquitectónicos finalistas hasta las 09:30 de este domingo 19 de julio. El ministro Luque, explicó que el nuevo horario buscaba que “todos tuvieran la oportunidad” de votar.

El resultado de la votación tuvo la verificación de un notario

Según Luque, una vez concluido el plazo de votación, el sistema se cerró de forma automática. Después, los votos se desencriptaron para su conteo y se generaron los resultados finales del proceso.

Estos entraron al cálculo final junto a la votación del jurado y así se obtuvo el diseño ganador.

El nuevo diseño del Museo Nacional