Últimas horas para votar por el nuevo diseño del Museo Nacional del Ecuador; se amplió el plazo

El Museo Nacional del Ecuador atravesó un proceso de selección que generó polémicas internas. El diseño inicialmente escogido fue rechazado por el Gobierno, tras críticas de la ciudadanía. Esto provocó la reapertura del concurso arquitectónico en busca de una nueva alternativa.

Como lo contó EL COMERCIO el 17 de julio, en esta segunda etapa, el Gobierno decidió incluir la opinión ciudadana en la determinación del proyecto que busca resguardar la memoria cultural ecuatoriana, según la organización.

Se amplió el plazo para votar por el diseño

La plataforma de votación cerraba inicialmente este sábado 18 de julio de 2026 a las 20:00. Sin embargo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte extendió el plazo original, después de solucionar intermitencias técnicas en el sistema digital durante el viernes.

Ahora, los ecuatorianos pueden elegir su favorito entre tres consorcios arquitectónicos finalistas hasta las 09:30 de este domingo 19 de julio.

Según explicó el ministro de esta institución, Roberto Luque, el nuevo horario es para “todos tengan la oportunidad” de votar.

El voto no es simbólico; representa el 15 % de la calificación final, mientras que la evaluación técnica del jurado comprende el 85 % restante.

“Una vez concluido el plazo de votación, el sistema se cerrará automáticamente, se desencriptarán los votos para su conteo y se generarán los resultados finales”, mencionó el Ministro.

“Luego, estos entrarán al cálculo final junto a la votación del jurado y así tendremos el diseño ganador. Mañana mismo conoceremos el resultado, que será anunciado con la verificación de un notario público”, enfatizó.

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Queremos que todos tengan la oportunidad de participar, por eso extendemos las votaciones hasta mañana a las 09:30.

Les recuerdo que cada persona puede votar una sola vez mediante la validación de su identidad y su voto… pic.twitter.com/MT859IlWJ5 — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) July 18, 2026

Cómo votar por el diseño del Museo Nacional

El proceso es rápido y solo requiere tu número de cédula de identidad. Estos son los pasos:

Ingresa a www.viviendaydesarrollourbano.gob.ec en tu computadora o dispositivo móvil.

en tu computadora o dispositivo móvil. Revisa las tres propuestas finalistas con detalles arquitectónicos, experiencia de cada equipo y conceptos de diseño.

Compara los proyectos utilizando las herramientas de la plataforma.

Selecciona tu propuesta favorita entre las tres opciones disponibles.

entre las tres opciones disponibles. Identifícate con tu número de cédula para validar tu participación.

para validar tu participación. Registra tu voto en el sistema.

Opcional: comparte opiniones sobre elementos urbanos como áreas verdes, plazas, iluminación y espacios públicos.

No hay restricciones: cualquier ciudadano ecuatoriano interesado en participar puede emitir su voto.

Tres consorcios finalistas

EL COMERCIO analizó las propuestas finalistas. El jurado internacional, integrado por los arquitectos Mathieu de Genot (franco-ecuatoriano), Christian Wiese (ecuatoriano) y Lu Junliang (MAD Architects), junto con la especialista en museografía Fernanda Ponce, seleccionó a los tres mejores proyectos de diez equipos preseleccionados. Los consorcios en competencia son:

B70 720 Arquitectura

LERA Sanaa

A0-CPA-JHS Mario Cucinella Architects

La evaluación técnica fue certificada ante la Notaría Sexta del cantón Quito, garantizando transparencia en el proceso de selección.

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La polémica en la selección inicial del diseño del Museo Nacional del Ecuador

Este proceso de participación ciudadana tuvo una controversia que marcó la primera selección. El diseño elegido inicialmente fue rechazado por las autoridades de Gobierno, generando dudas sobre la legitimidad del proceso y la representatividad de las decisiones técnicas.

Para evitar repetir esta polémica, el Gobierno incorporó un componente democrático inédito: permitir que los ciudadanos influyeran directamente en la decisión final.