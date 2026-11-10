En Ecuador se registran 44 984 casos de dengue en lo que va del año

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Ecuador suma 44 984 casos de dengue hasta el 31 de octubre de 2026, según las cifras de la semana epidemiológica 43 del Ministerio de Salud Pública (MSP). El número representa un incremento del 26,37% frente al mismo período de 2025. Galápagos registra la mayor incidencia del país, con 2 230,03 casos por cada 100 000 habitantes, casi tres veces la tasa de Manabí, que ocupa el segundo lugar.

El comportamiento de la enfermedad muestra diferencias entre el número de contagios y la incidencia provincial. Manabí concentra la mayor cantidad de casos, con 12 977; Guayas ocupa el segundo puesto, con 10 559. Sin embargo, el tamaño de la población cambia la lectura del impacto territorial: Galápagos suma 679 contagios, pero registra la tasa más alta del país.

Galápagos registra la mayor incidencia de dengue

La provincia insular alcanza una incidencia de 2 230,03 casos por cada 100 000 habitantes. Esta cifra supera ampliamente a Manabí, cuya tasa llega a 749,67. La diferencia también destaca frente a Napo, con 741,94; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 653,21; y Los Ríos, con 481,37.

El listado provincial continúa con Esmeraldas, que registra una tasa de 347,77; Orellana, con 335,39; Santa Elena, con 303,29; Cañar, con 275,35; y Sucumbíos, con 272,19.

En el otro extremo aparecen Tungurahua, con 3,76 casos por cada 100 000 habitantes; Carchi, con 9,05; Imbabura, con 24,49; Pichincha, con 25,33; y Zamora Chinchipe, con 36,60.

La distribución confirma que las provincias con más contagios en números absolutos no necesariamente ocupan los primeros lugares por incidencia. Guayas, por ejemplo, suma 10 559 casos y registra una tasa de 218,37 por cada 100 000 habitantes.

Manabí y Guayas concentran más contagios

Manabí lidera el registro nacional con 12 977 casos. Guayas ocupa el segundo lugar, con 10 559. Después aparecen Los Ríos, con 4 760; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 3 485; y Esmeraldas, con 2 120.

El resto de provincias presenta cifras menores. El Oro registra 1 391 casos; Santa Elena, 1 245; Cotopaxi, 1 148; Napo, 1 057; y Pichincha, 840. Azuay suma 790; Galápagos, 679; Cañar, 654; Sucumbíos, 553; Loja, 513; y Bolívar, 493.

Chimborazo registra 392 casos; Morona Santiago, 292; Pastaza, 163; Imbabura, 123; Zamora Chinchipe, 44; Tungurahua, 22; y Carchi, 16.

Las muertes por dengue en Ecuador desde 2021

El registro histórico muestra variaciones en las muertes notificadas por dengue. En 2021 se contabilizaron 19; en 2022, 13; en 2023, 33; y en 2024, 76, el valor más alto de la serie presentada.

En 2025, la cifra llegó a 65. Para 2026, el registro suma 47 muertes hasta el 31 de octubre, correspondiente a la semana epidemiológica 43. Este último dato representa un período parcial y no permite una comparación directa con años completos.

Las cifras de 2025 y 2026 están sujetas a validación, según las gacetas epidemiológicas consultadas. Por ello, los valores pueden presentar cambios tras la revisión de los registros oficiales.

Vigilancia epidemiológica ante el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) también desarrollan actividades científicas para fortalecer la vigilancia y la preparación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

En una conferencia científica, especialistas e investigadores abordaron la vigilancia epidemiológica, el dengue, las enfermedades transmitidas por vectores y las infecciones respiratorias. La articulación entre las instituciones forma parte de las acciones para anticipar riesgos sanitarios.

En Galápagos, el INSPI desarrolló un proyecto piloto con la técnica del insecto estéril en Bellavista, Santa Cruz. Los datos disponibles sobre incidencia provincial no detallan los resultados de esa intervención ni permiten establecer su impacto en la transmisión del dengue.

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