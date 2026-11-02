Acumulación de agua y desechos aumenta la preocupación por el dengue en Guayaquil

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

La acumulación de agua en distintos sectores de Guayaquil mantienen la preocupación por el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue. En medio de las afectaciones por las precipitaciones, el Municipio ejecutó un operativo emergente de limpieza y retiro de residuos en el sector Las Orquídeas, al norte de la ciudad.

La intervención incluyó personal de limpieza, camiones y contenedores para retirar los desechos acumulados en la zona. Las tareas buscan atender las consecuencias de las lluvias y facilitar la recuperación de los espacios afectados.

La preocupación por el dengue también llegó al debate ciudadano. Moradores solicitaron que las jornadas de fumigación incluyan sectores como el Centro, Garzota, Las Orquídeas y Alborada, además de otros barrios de Guayaquil.

Municipio despliega operativo de limpieza en Las Orquídeas

El operativo municipal contó con la participación de Aseo de Calles de Guayaquil y Urvaseo. En el sector Las Orquídeas trabajaron 30 carretilleros, seis camiones para carga y descarga de residuos y tres cajas estacionarias con capacidad de 40 toneladas cada una.

Los equipos coordinaron el traslado de los desechos hacia el centro de acopio más cercano para facilitar su retiro del sector.

Esta intervención responde a las afectaciones que dejaron las precipitaciones en el norte de Guayaquil, donde varias familias reportaron inundaciones y acumulación de lodo. La limpieza de calles y espacios públicos forma parte de las acciones municipales frente a los efectos de las lluvias.

Fumigación forma parte de las acciones ante el dengue

La preocupación por el dengue motivó pedidos ciudadanos para ampliar las jornadas de fumigación en la ciudad. Entre los sectores mencionados constan el Centro, Garzota, Las Orquídeas y Alborada.

Ante estos pedidos, la Alcaldía señaló que las cuadrillas de fumigación ya realizan labores en Guayaquil y que, semanas atrás, dispuso aumentar el número de equipos para extender la cobertura.

La presencia de agua acumulada tras las lluvias genera preocupación por las condiciones que pueden favorecer la reproducción de mosquitos. El dengue es una enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, por lo que el control de estos insectos forma parte de las acciones de salud pública.

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