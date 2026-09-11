Se restringe la venta de antiinflamatorios a causa del dengue en el país

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Las medidas sanitarias para contener las complicaciones médicas por picaduras de mosquitos entraron en vigor a escala nacional este viernes 11 de septiembre de 2026. A través de disposiciones obligatorias para el sector farmacéutico, las autoridades sanitarias formalizaron la restricción de venta de antiinflamatorios debido al dengue, limitando el despacho al público de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) únicamente bajo la presentación de una prescripción médica autorizada.

Alcance de la restricción de venta de antiinflamatorios por dengue

La prohibición de venta libre abarca fármacos de uso común como el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco en todos los establecimientos farmacéuticos del país.

Los reportes técnicos fundamentan que el consumo sin control facultativo de estos productos altera los mecanismos de coagulación sanguínea, oculta de manera artificial la fiebre y los signos de alarma clínicos, eleva la posibilidad de hemorragias letales y retrasa la búsqueda de asistencia hospitalaria.

En el marco de estas directrices, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ejecutó 3 800 inspecciones en farmacias entre enero y agosto de 2026 para vigilar el cumplimiento de la exigencia de recetas.

Cifras de contagios y tasa de letalidad nacional

El balance epidemiológico oficial contabiliza 32 576 casos acumulados y 35 defunciones confirmadas en el territorio nacional, lo que ubica la incidencia en cerca de 172 infectados por cada 100 000 habitantes y una tasa de letalidad del 0,11%.

En cuanto a la condición de salud de los pacientes reportados, el 84,87% transitó la patología sin señales de peligro (27 617 personas), el 14,44% manifestó manifestaciones de alerta (4 699 personas) y el 0,69% derivó en estados clínicos graves (225 personas).

Recursos financieros y activación de comités de emergencia

Para la gestión operativa en las 24 provincias, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la asignación inmediata de 1,3 millones de dólares destinados a la compra de insumos de control vectorial en cada jurisdicción.

En paralelo, se dispuso el funcionamiento de los Sistemas de Comando de Incidentes (SCI) y los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales y provinciales, articulando acciones entre direcciones provinciales, gobiernos autónomos descentralizados y comités comunitarios.

Eliminación masiva de reservorios y visitas a hogares

Las tareas de saneamiento ambiental reportan hasta agosto de 2026 la destrucción o retiro de 2 962 417 criaderos y recipientes del mosquito Aedes aegypti, además del tratamiento larvario aplicado a 376 661 depósitos de agua y 1 453 neumáticos.

En las comunidades se desarrollaron 921 mingas de limpieza, 487 428 inspecciones en viviendas, 469 714 visitas directas a familias y 2 500 charlas pedagógicas enfocadas en tapar reservorios y desechar objetos que concentren agua tras las lluvias.

Preguntas frecuentes sobre las medidas contra el dengue

❓ ¿Por qué se restringe la venta de antiinflamatorios a causa del dengue en el país?

Para evitar que alteren la coagulación, oculten signos de alarma y eleven el riesgo de hemorragias mortales.

La ingesta no controlada de estos fármacos calma momentáneamente el dolor, pero retrasa el tratamiento médico necesario en centros de salud.

❓ ¿Qué medicamentos específicos requieren receta obligatoria en farmacias?

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), en particular el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco.

Las autoridades sanitarias vigilan que los locales farmacéuticos no los entreguen bajo la modalidad de venta libre.

❓ ¿Cuál es el balance actual de casos y fallecidos en Ecuador?

Se registran 32 576 contagios acumulados y 35 muertes confirmadas a nivel nacional.

La tasa de incidencia se ubica en alrededor de 172 pacientes por cada 100 000 habitantes, con una letalidad de 0,11%.

❓ ¿Cuántos controles se ejecutaron en farmacias para hacer cumplir la medida?

Se realizaron 3 800 operativos de inspección a escala nacional.

Las revisiones técnicas fueron ejecutadas por Arcsa entre enero y agosto de 2026.

❓ ¿Qué presupuesto se transfirió a las provincias para el control vectorial?

Un monto total de USD 1,3 millones distribuido entre las 24 provincias.

La inversión se enfoca en adquirir insumos para la erradicación del mosquito transmisor y labores de fumigación.

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