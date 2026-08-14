Ecuador presenta política para reducir la mortalidad materna y neonatal hasta 2035

Ecuador presentó una política nacional que busca reducir la mortalidad materna y neonatal hasta 2035. La propuesta prioriza el acceso a los servicios de salud y plantea fortalecer la atención que reciben las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. También busca prevenir muertes que pueden evitarse con una atención adecuada y oportuna.

El Gobierno elaboró la Política Nacional para la Reducción de la Morbi-Mortalidad Materna y Neonatal 2026-2035 con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). Estas agencias también acompañarán al país durante la ejecución de la política.

El plan prioriza la atención desde el embarazo hasta el puerperio

La nueva política plantea una atención integral, continua, oportuna, segura e intercultural para las mujeres y los recién nacidos. El Gobierno también busca reducir las brechas que todavía dificultan el acceso a los servicios sanitarios.

Uno de los principales ejes apunta al fortalecimiento del primer nivel de atención. Para ello, la política contempla ampliar el acceso a los controles prenatales y garantizar una atención calificada durante el parto. También incluye cuidados esenciales para los recién nacidos y seguimiento durante el puerperio y el periodo neonatal.

El plan incorpora además acciones para identificar factores de riesgo y atenderlos de manera oportuna. La estrategia contempla la atención de emergencias obstétricas y neonatales. Con estas medidas, la política busca evitar complicaciones que puedan derivar en muertes maternas o neonatales.

Otro componente se concentra en la calidad de los servicios de salud. La política plantea medidas para mejorar la atención y fortalecer las capacidades del personal sanitario que participa en el cuidado de las mujeres y los recién nacidos.

La OPS destacó que Ecuador asumirá esta política en un momento en que el país ingresó entre los Estados priorizados por una estrategia regional que busca acelerar la reducción de la mortalidad materna en las Américas.

Organismos de Naciones Unidas acompañarán la implementación

Las agencias de Naciones Unidas que participaron en la elaboración de la política también respaldarán su implementación. El representante de Unicef en Ecuador, Arturo Romboli, destacó la importancia de la atención durante el embarazo y durante los primeros años de vida.

El representante de Unfpa en Ecuador, Mario Iraheta, señaló la necesidad de garantizar que las mujeres y adolescentes puedan acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva. También resaltó la importancia de facilitar el acceso a métodos anticonceptivos modernos.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, informó que el Gobierno tendrá listo el plan de implementación en un plazo de 90 días. Ese documento establecerá las metas que deberá cumplir la política, además de definir responsabilidades e indicadores.

Con ese plan, el Gobierno busca establecer cómo ejecutará la política nacional y cómo evaluará sus resultados hasta 2035. La estrategia se concentra en fortalecer la atención de salud para mujeres y recién nacidos, mejorar el acceso a los servicios y actuar de forma oportuna frente a los riesgos y emergencias.

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